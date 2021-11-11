以往提到人生的開悟、成道，從來就不是輕易可得，需要打破層層世俗給我們設下的框架。而促使我們找到人生開悟的地圖，往往就是生命中經歷過的痛苦。就像某些造成痛苦的信念，抓久了，實在受不了了，就會痛定思痛的願意去找出解決之道。

日後回過頭來看，自然會對曾經的痛苦另眼相待，有朝一日，我們都會從中長出智慧、愛與慈悲，去感念曾經刻骨銘心的過往，而我現在之所以能跟你分享這些，只是因為我比較早經歷這些生命的難題，又有幸遇見一個個良師益友，不斷為我揭示覺醒後的自由藍圖，激發我對新的生命形態產生無比好奇。

話說回來，也並不是所有人都想找到生命的解脫之道。通常生性愈敏感的人，愈容易感知生命痛苦，愈嚮往心靈上的自由；愈想求得真理的人，愈想在挫敗和迷惘中看個明白，目的是渴望洞悉永恆的出口。

這也是我為什麼要介紹「轉念功課」，現代人愈來愈注重自己的身心健康，漸漸也開始注意到自己思緒的紊亂所帶來的負面影響，加上一些有形無形的生活壓力所造成的身心失調，嚴重的像是憂鬱、躁鬱、焦慮、自閉、失眠等，都跟腦袋中的諸多負面念頭有關。

事實上，沒幾個人真正明白那些念頭只是念頭，並不等於我們生命的實相，更不應該緊緊抓著那些信念，讓似是而非的情緒跟過往經歷的歷史來定義我們自己。那些帶給我們壓力的念頭跟想法，都是成長過程中，外在環境或身邊的重要他人所灌輸給我們的，像是父母、親友、長輩、學校、職場、社會… …因為他們相信，把我們塑造成他們期待的樣子，完全是為了我們好。

如果剛好我們是生性認真乖巧，總是把那些有意無意想傳遞給我們的想法都聽進去的人，早晚內在會開始叫屈，因為那些根本不是我們真實的樣貌，而愈貼心、柔順、討好，凡事為他人著想的人，反而活得更加辛苦、不快樂！看看我們周遭，有多少人因為如此而讓自己憂鬱、不自由？

這是一本寫給你的書，我只對你的自由、覺醒感興趣。我希望看到每個渴望覺醒的人，都有機會在這樣簡單的參問下，看到自己內在愛的曙光，這不只是讓自己找到得以喘息的空間，更可以活出屬於自己獨一無二的幸福與喜悅。

人在不同階段，都得要面對不同的議題，如果能早點看穿頭腦夢境的沉重，就可更早一點讓自己擺脫不必要受的苦。我們不可能對世界或別人沒意見，但最起碼可以學著善待自己，釐清自己的思緒，還給自己一個清新的空間，體驗什麼叫作愛上自己和愛上這個世界的幸福滋味。

畢竟，幸福才是我們的目標，而轉念只是方法。

我所認識的成道者，似乎都有一個洞見，就是人的智慧不容小覷，否則我們怎麼可能存活到今天。即便世界脫序、狗屁倒灶的事情此起彼落，生活中姑婆叔伯、左鄰右舍，各種角力時時刻刻在上演，我們卻也存活了下來。就憑這一點，就不得不讓人佩服。而我所想要傳達的，相信每個人都明白，我最多只是試著將沉睡的意識喚醒。

一旦醒了，即使事情還在發生，人、事、物也依然存在，但因為清醒了，就可以遊刃有餘的去面對。

我相信我們都擁有分辨虛幻與真實的能力，如果你願意深入了解我所經歷的真實世界，你可能也會發現生命可以是輕鬆、愉快的… … … 我愈來愈相信，雖然自己是從痛苦中覺醒，但那未必是你的道路。也許你就是那麼獨特、幸運，只是透過一本書，就看穿了頭腦一直不肯認輸的詭計。畢竟，世界教了我們各種致勝的知識，卻沒有教我們如何讓腦袋停止。

我相信每個人內在都存有極大的生命智慧，究竟稱之為「道」、「無念」、「洞識」、「開悟」、「覺醒」，還是「般若」… …都不重要，重要的是，透過一些好方法，喚醒原本熟睡的意識與覺知。

切記，念頭只是念頭，既不是你的，也不能代表你，也許某一刻，念頭看起來如此真實，但只要角度一換，可能在下一秒就變得荒謬無稽。希望我們都不再被特定的念頭綁架，也不讓自己被念頭所困。看清楚眼前的事實，就能讓我們的心靈自由，同時也更快樂！

(本文摘自《轉念的力量》/天下文化)

【內容簡介】

幸福是目標，轉念是方法

學會駕馭思緒，是每個人一生必修的功課

我們頭腦裡的念頭，就是左右人生幸福與否的最大關鍵。

慣性思考模式和不假思索的答案，長久以來讓我們深信不疑，侷限了生命的開展。

賴佩霞潛心修練「轉念功課」二十年，寫下這部凝鍊生命智慧之作。

她以美國心靈導師拜倫．凱蒂（Byron Katie）設計的「轉念功課」（The Work）為基礎，一步步為讀者引介轉念心法，同時提出新觀點、新詮釋，並融入自身與學員實踐轉念功課的真實故事。

以「非暴力溝通」跟別人好好說話

以「轉念功課」跟自己好好說話

許多人聽到「轉念」一詞，可能會解讀為所謂的「放下」或是「看開一點」，問題是「怎麼放？」

放不下，怎麼辦？怎樣才能真正得到「解脫」？

本書介紹的「轉念功課」有完整的邏輯與具體執行的步驟，絕不只是「放下」或是「看開一點」這樣籠統模糊的概念。

轉念心法能夠快速解決我們生活中面對的伴侶、親子、家庭、金錢、職場、人際、社會……等各式各樣的關係或議題。就在你一步步按部就班做練習時，自然就會跟著解套了。

賴佩霞從長期思考與實踐「轉念功課」的過程中得到了覺醒與寧靜，她開課、演講並寫下這本書，為的是支持每一位有心成長的人品嘗到心靈的恬靜與幸福。

拿起這本書，讓你能夠看清楚，腦袋裡的念頭如何影響了生活品質、掩蓋了生命的光彩，同時可以從這本書裡學會一套簡單的方法，快速淨空腦袋，享受內心的寧靜與豁達，然後做出對自己最好的選擇。

★轉念功課 Step 1——「真的嗎？這是真的嗎？」

為大腦按下暫停鍵，不再任由情緒膨脹。

幫助自己跳出慣性思考模式，這是轉念功課第一步，也是最關鍵的一步。

★轉念功課Step 2——「我能確定這是真的嗎？」

重新定錨，釐清真相。

在「念頭」和「事實」之間騰出一些空間，保留給「成長」的可能性。

★轉念功課Step 3——「有這個念頭時，我如何反應？」

這個提問價值非凡，它讓我們看清楚，不悅的念頭影響我們的抉擇判斷，也影響我們的身心健康。

★轉念功課Step 4——「沒有這個念頭時，我是怎樣的人？」

把停滯的能量解開，回歸輕鬆自在的狀態。

靠著一點一點的探索和移動，駕馭自己的心智成長。

★轉念功課Step 5——「反轉，並找出三個實例」

將思緒集中在對自己有意義的地方，帶來新的領悟與自由。

把批判和對抗的心力反轉回自己可以掌控的事物上，開啟轉變的契機。

轉念功課是——決意要疼惜自己、同理自己、善待自己。

轉念功課是——讓我們可以好好認識自己，看清楚我到底是一個如何對待自己的人。

轉念功課是——明白分辨「真相」和「念頭」之間的差距，真真確確從苦惱中覺醒。

轉念功課是——不再受毫無益處的念頭折騰，不再被層層堆疊的負面情緒綁架。

轉念功課是——真心懂得接受、感受、享受全方位的生活體驗，接納「如是」的輕鬆與圓滿。

轉念功課是——單純的事實真相，比我們一心追求的快樂，更豐富、仁慈、甜蜜多了。

【作者簡介】賴佩霞

「一個被愛充滿的傳奇。」──謝志鴻博士如此形容相識25年的妻子。

從身分證欄上的「父不詳」，到不忍被倒會的母親夜裡飲泣的身影，忍痛決意從第一志願的復興美工輟學，投入演藝事業成為歌手、演員、主持人。也因將演藝資源帶入弱勢團體，24歲榮膺全國好人好事代表，除了扶持孤兒、老人、受刑人，時至今日仍秉持初衷，2020年創立「中華好好說話，學會」，願支持華人在家庭、職場、社交，以及面對自己時，能將衝突與傷害減到最低，從每一份關係裡獲得最美好的養分。

經歷婚變後，意識到自己已漸漸步入單親母親的後塵，更領悟到思維模式乃是命運艱困與否的關鍵，自此，開始走訪世界各地探訪名師，投入身心靈教育，一心渴望尋獲那一把開啟幸福之門的鑰匙。迄今出版多部著作，是華文地區身心靈成長領域最重要的導師之一。

在子女教養上重視言傳身教，她重拾書本，女兒大學畢業那一年，她也獲得了法學博士學位，並完成美國哈佛大學甘迺迪學院公共領導力學程。目前除了在陽明交通大學教授「溝通與領導力培養」課程，同時針對個人身心靈成長以及企業人才培育訓練規劃課程，並擔任導師、教練與顧問。

豐盛的斜槓人生經歷，是她最大的心靈資產。從當年與豬哥亮同台巡迴演出，到今日哈佛學院與各國智囊同窗；從面對受刑人，到與國家政要對談；無論蚵仔麵線攤老闆，或法國戲劇大師的身影，她始終能從每個人、每個情境中穿透幻象，看見生命的感動以及值得學習的真理。

這個世界對她來說，是個豐沛的遊樂場，每一天都有各種激發想像力的元素，無時無刻都在灌溉她成長所需要的養分，此起彼落。

「她熱情、有趣、好學又正直，對世界充滿好奇。只要她在，生命從來不無聊。」家人好友如此說。