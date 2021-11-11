漫長的木棧道向海延伸，在湛藍青天和大海擁抱下，自由開闊的氣息撲面而來。彌陀南寮沿海經過整新，成為熱門遊憩地點，夢幻的海岸光廊、觀景台、彩繪防波堤與親水步道等設施，引領遊客換個角度親近海洋，感受猶如漫步海中的獨特體驗。

浪漫景致 情定今生

彌陀南寮漁港的海岸風光向來是喜歡觀賞海景的遊客們必定走訪之處，清晨與黃昏的浪漫景致，讓它早在2010年就獲選十大魅力漁港中「情定今生」系列的第一名，不僅適合情侶約會，也常見結婚的新人選擇在此拍攝婚紗照。為營造漁港周邊景觀而啟動的水環境改造工程，其中的觀光亮點「海岸光廊」，以一道延伸入海的漫長木棧步道，成為熱門打卡點。走在沒有圍欄的棧道上，腳下是陣陣拍打的海潮，海岸線的遠海平沙、南寮風光盡收眼下，就像擁抱大海一樣，讓人心曠神怡。

彌陀南寮漁港曾經獲選為「情定今生」十大魅力漁港，因此海岸光廊也設置許多象徵愛情的裝置作品及彩繪。(攝影/Carter)

打造親水樂遊 海洋文化生態廊帶

傳統漁港經過市府海洋局改善堤岸環境，並鋪設親水步道、自行車道等基礎設施後，更成為週休假日闔家出遊的人氣去處，疫情三級警戒微解封後，甚至因為湧入戲水人潮而登上新聞版面，有多熱門不難想見。占地1.5公頃的海岸光廊，防波堤處彩繪有3D海底世界、漁港風光、虱目魚乾與貓咪等繽紛圖案，舉起相機到處都能留下美麗畫面，白沙嬉戲區讓小朋友可以盡情玩沙，也可在船型觀景台飽覽瀲灩波光，靜靜觀賞夕陽沒入海平面的絕美時刻。

海岸光廊是南寮海岸變身起點，為了讓遊客的腳步向四周延伸，今年持續展開周邊環境營造工程，未來景觀步道將從150公尺延長至350公尺，並邀請藝術家設置3件大型主題裝置藝術，而變得更乾淨優美的海岸線，將成為親近自然生態、騎車運動、散步休憩，以及探訪漁港人文，全方位的海洋文化生態廊帶。

海岸光廊是南寮海岸變身的起點，將成為全方位的海洋文化生態廊帶。(攝影/Carter)

秋高氣爽微旅行

彌陀區擁有山、海美景和漁村文化，可說自然與人文背景深厚，最適合放緩步調來一趟療癒身心的「慢遊旅行」，彌陀是全臺知名的虱目魚養殖產地，因此彌陀區漁會特別規劃「彌陀海岸光廊漁村文化一日遊」，遊客可以透過團體預約（40人成團，疫情期間請事先電詢漁會瞭解行程檔期），深入港區參觀製冰廠、生態池，也可以動手體驗魚丸搓搓樂，親身體驗舌尖上的旅行，認識在地食文化。

離開海岸線前往彌陀區另一處漯底山自然公園，過去作為軍事用途的漯底山，還保留許多軍事站哨等設施，而特殊的惡地形景觀讓人嘖嘖稱奇，裸露的泥質岩層寸草不生猙獰崎嶇，還會不斷噴出泥漿，彷彿來到神秘的異星世界。而漫長平整的自行車道，非常適合想要動一動吹海風的旅客鐵馬旅行，踩著踏板穿梭在彌陀自行車道，成排魚塭和木麻黃樹林，交織出寧靜安詳的漁村風情畫。或停下騎乘腳步，可到「餘香咖啡」享受下午茶的靜謐時光，當太陽西下，看著落日映照魚塭、將平靜水面染成一片燦金的浪漫景色，或是在堤岸欣賞橙紅落日沉入大海彼端，換上滿天繽紛霞彩，以夢幻夕照，為海港慢旅畫下念念不忘的美好句點。

漯底山自然公園特殊的惡地形景觀讓人嘖嘖稱奇，彷彿來到神秘的異星世界。(圖片提供/MOOK)

由養殖白蝦、虱目魚的返鄉青農打造的餘香咖啡，露天草地讓遊客喝咖啡賞海景，還能購買和品嘗新鮮美味的虱目魚料理。(攝影/Carter)

夕陽西下的南寮海岸，澄黃夕陽將舉目所及皆染上燦爛暮色，彷彿浸沐在金色國度，浪漫得難以言喻。(攝影/Carter)

遊程動靜皆宜的彌陀南寮漁港，經過多年環境改善，優美堤岸拉近人們與自然的距離，展現出多元的海洋魅力，新工程完工後更將串連周遭漁港與景觀，歡迎全國遊客走訪彌陀區，近山、親水享美食。

本文作者:Kyu