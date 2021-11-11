當飲食攝取的脂肪，多過人體所能應付時，肝臟便會漸漸積聚脂肪組織，形成脂肪肝。更白話來說，就像「把肝臟泡在油裡」，長期下來就進展成肝纖維化、肝硬化到肝癌三部曲。不過許多人認為，一定是肥胖者才會得的病，醫師提醒，這是非常錯誤的觀念--雖然肥胖的確是致病主因，但看似纖瘦的人，若是長期飲酒、作息不正常、任意節食快速減重，也是高危險群。

嘉基肝膽腸胃科醫師陳啟益提醒，肝臟是人體最大的解毒、消化以及代謝器官，肝臟若出了問題，勢必會影響其他器官的正常運轉，尤其台灣國病之一的「肝病」，每年帶走許多人的性命，衛生福利部統計，2020年國人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌就有1萬多人。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

●肥胖、飲酒為脂肪肝主因 亂節食致營養失衡 加速惡化

非酒精型脂肪肝常見的原因以體重超重為最大宗，另外糖尿病、高脂血症、任意節食、斷食導致饑餓及蛋白質營養不良、長期服用類固醇等藥物、基因遺傳等。酒精性脂肪肝就是飲酒過量引起。

一般來說，輕度脂肪肝沒有自覺症狀，大多數人都是在身體健康檢查時，抽血發現肝指數異常或是從超音波影像中確診為脂肪肝。

醫師強調，脂肪肝為可逆的過程，但如果都沒有發現脂肪肝的情況下，就會慢慢走向肝炎，再纖維化為肝硬化，最終導致肝癌。臨床上常已進展到肝臟纖維化時，有些人才會有疲倦、噁心、食慾下降、腹脹或上腹部有壓迫感，但此時多已不可逆了。

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

由於目前脂肪肝尚無有效藥物治療，主要預防並減緩惡化的方法，還是控制體重、戒酒、不亂服成藥等生活作息調整為主。研究顯示，減重與運動是唯一確認有效的治療方法。

醫師指出，過度節食、偏食、斷食，會導致血糖降低，營養失調。人體就動用其他部位儲存的脂肪、蛋白質轉化為能量，使血清中游離脂肪酸增高，仍舊進入肝臟，使肝內脂肪積蓄，加重脂肪肝。

脂肪肝在初期是種可逆的狀態，很多患者因為減少食量和油量攝取、控制血糖、戒酒或停止服用成藥、減重並多運動，大部分脂肪肝都會有明顯的改善。但要特別提醒，任意斷食、節食反會加速脂肪肝惡化，務必注意。