想好要怎麼讓振興五倍券變成喜歡的樣子了嗎？坐擁山海河港、陸海空交通網絡一應俱全、處處好逛好買的打狗城，已做好準備、敞開雙臂等著迎接所有旅人，不論是銀髮族、輪椅族、孕媽媽、小朋友或是身心障礙者，都可以在高雄「自由行」，輕鬆來一趟舒適便利的旅遊，再配合「高雄開就賺」振興加碼，暢玩、樂買，讓５倍幸福變N倍。

高雄港灣周邊無障礙設施完善，可沿著平緩步道愜意漫遊港區。(攝影/Carter)

無礙自由旅行首選高雄

高雄是個充滿人情味的地方，也是體貼各種旅客的友善旅遊城市。為了讓孕、老、幼和身障朋友們放心出遊，市府觀光局積極檢討改善各景點無障礙設施，邀請專業顧問實地訪視考察並提出建議，以兼顧不同旅遊者需求，例如以斜坡取代階梯，減少景點的高低落差等，讓每一位旅客都能暢行無阻，輕鬆體驗港都魅力。旗津、西子灣等風景區也打破性別框架，於男廁增設尿布台設備及增加親子廁所，讓爸爸媽媽都可以安心帶孩子出門旅行。

此外，觀光局也規劃了蓮潭、北高和港灣區等無障礙旅遊路線，不論是想用五倍券吃喝美食、添購伴手禮亦或一覽高雄人文地景之美都有精挑細選的旅程。

民眾可搭乘高雄捷運與輕軌來趟「無障礙」的輕旅行。(攝影/Carter)

精選旅遊路線 無礙暢遊高雄之美

想一次解鎖海陸美景，來到港灣區是絕佳選擇。從舊打狗驛故事館啟程，沿著湛藍海灣漫步於棧貳庫、再到高雄港水花園與駁二藝術特區，在備有無障礙席與親子廁所的電影院來場藝術饗宴，最後與大港橋開橋旋轉儀式合影，打卡美圖立刻到手。飽覽大港風光與獨到文創風格後，接著可以搭乘輕軌到西子灣欣賞海岸夕照，或是到夢時代站搭乘有無障礙服務車廂的摩天輪，在高空中欣賞港景再來點伴手禮。輪椅族、娃娃車都可以運用輕軌的無障礙坡道上下月台，車廂內也有專屬停放空間。

來一趟港市二日遊，可將港灣包含駁二藝術特區、棧貳庫、西子灣與旗津等精華景點一網打盡。(攝影/Carter)

晨起往北高雄走，不妨至阿公店水庫欣賞群山水岸，從無障礙吊橋眺望湖光山色，讓人心曠神怡。接著到「崗山之眼」園區，知名的天空廊道以音樂為設計概念，有著琴瑟和鳴的美麗意象，是遠眺壯麗河山的絕佳景點。這裡設置輕緩坡道連接各個平台，登高望遠不用爬樓梯，美景更平易近人。另外，可以到全臺首座身心障礙運動健康園區——橋頭區竹林公園活絡筋骨，園區有多種身障運動體驗，可打籃球、網球、桌球，或免費租借手搖式自行車到百年歷史的橋頭糖廠，持振興券購入冰品，與沁涼的糖廠冰棒來場甜蜜約會。

蓮潭路線則規劃有龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像、孔廟等知名景點。(攝影/曾信耀)

蓮潭路線則規劃有龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像、孔廟等知名景點，最後到左營蓮池潭畔的「中外餅舖」享受傳統糕餅美食，來一趟讓視覺到舌尖都滿足的愜意旅行。

為給不同需求的旅人更多選擇，除了特選旅遊路線，觀光局也盤點了高雄各區的無障礙景點並收錄至旅遊手冊，介紹包含建築藝文之旅、亞灣發展之旅、或是得以探訪漁港嚐「鱻」的海線潮味之旅等特色站點，並提供路線地圖、無障礙友善店家等豐富資訊，讓每個人都能輕鬆悠遊高雄，無礙享受山海人文，自由擁抱高雄美麗風光。

本文作者：李定遠