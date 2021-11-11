廈門市海滄區重建「滄江古鎮」風華，重現海上絲路起點的商業繁盛況貌，海峽城鄉基金發展基金會受託介入鄉村振興與社區總體營造，以改善人居環境為基礎，打造宜居宜業宜遊的旅遊示範點，令在地村民更有向心力，也增加收入。

海滄街道位處廈門市、漳州市分界的九龍江下游，以前劃屬漳州海澄縣，在明朝一個特定時期，曾是唯一的對外口岸，繁華極盛。海澄縣的一部分後來和龍溪縣合併為現在的漳州龍海市，以致許多回鄉尋根的台灣同胞，曾經一度找不到海澄縣。

旅遊小達人培訓營，讓小朋友從認識自己家鄉做起。（圖/城鄉發展基金會提供）

滄江古鎮一直到1949年以前，都是重要的港口，也是海上絲路文化的起點之一。開台第一人顏思齊，祖籍地海滄青礁村就在隔壁，可以想像，在明末時期，顏思齊大概就是從這裡出發前往日本謀生。

海峽城鄉發展基金會首先結合台灣社區總體營造的「造人」與「造物」，活化社區硬件之初，即啟動「造人」；田野調查找出滄江古鎮的老街文化、華僑故事、商貿發展歷史，同時搭配軟性工程，讓居民參與到社區發展當中，建立鄉土意識。

蓮塘別墅後花園的老榕樹有數百年歷史，見證過滄江古鎮的繁華。（圖/城鄉發展基金會提供）

預期古鎮再造之後，會吸引很多其他省市的參觀者，必須先培訓導覽員，除了在地青年之外，特別為小學生辦理「旅遊小達人」培訓營。讓小朋友們從了解自己的家鄉環境做起，許多小朋友又回家去訪談自己爺爺奶奶，上窮碧落下黃泉尋找滄江古鎮的故事。

小朋友們參觀從前的私塾，感受身邊可觸的古鎮歷史。（圖/城鄉發展基金會提供）

婦女朋友也是重要的力量，組成「滄江姐妹會」，從「午茶時光」「愛自己時光」到「知性時光」，把不同行業、工作崗位的婦女朋友糾集起來，分享她們對打造社區的看法，並組成工作隊伍，共同為自己的家鄉努力。

滄江古鎮的硬體打造是另一項工程，當地保留有華僑老居蓮塘別墅、基督教堂、魁星樓、老街等等。老街的磚瓦建築中，山牆立面有特殊的南洋風格，是華僑在南洋賺大錢之後，回鄉建設的歷史遺蹟，跟金門、鼓浪嶼的華僑建築群有相似之處。

滄江姐妹會的午茶時光，共同學習共同成長。（圖/城鄉發展基金會提供）

蓮塘別墅是當地陳姓宗親所建，後花園假山疊嶂老樹虬枝，多進四合院曾經開辦私塾，是華僑回饋鄉里的一番心意。

蓮塘別墅的陳姓家族中，清末留學法國的陳其鑣，一生追隨孫中山革命，後任廣東空軍少將司令，抗戰軍興時，屬蔡廷楷的第十九軍，為抗日戰爭血戰沙場。