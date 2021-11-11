台灣人立冬補冬，一般是吃麻油雞酒，或者四物、八珍、十全等，近幾年薑母鴨、羊肉爐也挺受歡迎的。不過台灣冬季多半還是偏暖，此時如果吃下大量溫熱補品，伴隨而來的將是不同程度的口乾舌燥。

屏東明醫中醫診所院長楊世敏指出，在深秋及暖冬快速熱脹冷縮的氣溫變化下，人體會像鼓風爐似的，從裡向外不斷排擠出深藏在臟腑的廢熱毒素，這是人體正氣（免疫系統）的正常運作，但是飲食偏寒、偏燥補，或睡眠不足、壓力大等，會使排毒不順暢，造成不同部位、不同程度的發炎現象。

冬季最常見的「排毒障礙」是：有風有雨體感溫度濕冷，卻感到手心熱、口乾、自覺體內燥熱（所以飲料店的冷飲銷量不差），甚至腳底濕疹、香港腳像夏天雨季一樣猛長⋯⋯這些都是常見的「伏熱透發」──潛伏廢熱邪氣透發不順暢的現象。致使原有的慢性病更嚴重，或原本潛伏未發的疾病表現出來。

●小米粥油，濕雨冬夜小確幸

所以，如何在冬日來臨前先做好自身氣血平衡，使排毒順利，成了暖冬養生重點。

針對台灣人的體質多半偏燥熱，中醫師楊世敏特別推薦吃「米油」補冬。

(示意圖/康健雜誌提供)

什麼是「米油」？就是在熬濃粥時，會浮在稀飯最上面一層白白黏黏、糊糊香香的精華粥液，尤其是以胚芽米、小米、大米等米類熬煮的米油裡，富含維生素B1、B2，以及磷、鐵、無機鹽等營養素，使米油性味變成甘平，有益氣、養陰、潤燥功能。

《本草綱目拾遺》中更是大力推薦：「米油，力能實毛竅，最肥人（滋養之意，不是變胖）。黑瘦者食之，百日即肥白（肌膚潤澤有彈性），以其滋陰之功，勝於熟地（補血滋陰藥）。」

根據楊世敏臨床的觀察，米油補而不燥、潤而不膩，對睡眠普遍不足的現代人而言，可稱得上暖冬第一補身聖品。尤其是小米粥油，更有安神、穩定情緒、助眠的效果，濕雨冬夜喝上一碗小米粥油，不僅是溫暖的小確幸，更能使夜安眠、精氣日漸飽滿。

寒溫均衡的飲食、勞逸適中的生活，才是避免動脈再度發炎的最大利基，也才能在四季遞演中，隨著氣候自然養生。