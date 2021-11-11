由於缺料影響客戶拉貨，台積電10月合併營收1345.39億元，月減11%、年增12.8%，但仍為史上第4高。不少網友看到神山月營收兩位數下滑，直覺不妙，但有人拿HTC營收月減41%噴41%為例推測「電梯向上」。對於台積電股價多空，專家指出，台積電9日大漲形成一個「向上跳空缺口」，近日若封閉缺口，代表短線轉弱，又要回到盤整震盪格局。

在9月出貨高峰過後，台積電10月營收滑落至1345.39億元，月減11.9%，但較去年同期增加12.8%；累計前10月營收1兆2837億元，年增17%。法人估，台積電11月及12月業績可望回升，有機會突破10月高峰。

台積電預期，受惠5奈米製程強勁需求，第4季營收將達154億~157億美元，再創新高，季增4.5%，以1美元兌換新台幣28元計算，台幣營收估達4312~4396億元，季增4~6%，毛利率維持5成以上，介於51%到53%。

PTT網友看到台積電月營收兩位數下滑憂喜參半，樂觀派認為，「11、12月沒意外都會過1500億啦 即使跌也是暫時的」、「台積看法說會就好，看月營收是浪費時間」、「基本上營收就是13開頭很合理」、「老話一句 600以下分批進場」、「期貨小跌就是讓你上車的」、「月減不可能崩啦，看都不用看」。

但也有不少人擔憂，「都產能滿載了還能月減，GG」、「在600左右盤很久了 dead money」、「679梯什麼時候才能領退伍令」、「月減…今天又要測底了」、「月減11，慶祝1111」、「大家只關心神山帶來的高房價」、「完了月減 空軍要直接被大盤嘎到外太空」。

分析師指出，台積電股價是否往上，一定要看外資買盤力道，而短線技術面出現向上跳空缺口，只要缺口不回補，還有機會續漲，但如果把9日跳空缺口封閉，代表台積電短線轉弱，又要再回到盤整震盪格局。

台積電周三（10日）小漲1元，收在612元，外資連四日站在買方，累計吃貨近5萬張。

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