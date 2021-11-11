每天早上醒來喉嚨乾乾的，你真的是感冒了嗎？時序進入秋冬，東北季風發威，早晚涼意明顯，呼吸道也開始狀況百出。不少人早晨醒來覺得喉嚨乾乾的，以為是喉嚨不適或不小心著涼感冒，但其實，有可能是鼻過敏惹禍！

資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，感冒與鼻過敏初期常不易分辨清楚，感冒是病毒感染；而鼻過敏患者常因鼻塞、習慣用口呼吸，或因鼻涕倒流導致咽喉發炎，而造成喉嚨乾痛現象。兩者治療方式不同，必須找出病因對症處理，才能真正改善問題。

●過敏原導致鼻過敏 家族遺傳也有關係

一般過敏可從輕微的皮癢癢、起疹到嚴重的過敏性休克。李宏信醫師說明，過敏原可能來自食物、盤尼西林等藥物，塵蟎、灰塵、動物皮毛、花粉等也是常見的過敏原。

此外，鼻過敏也與家族性遺傳有關。若父母雙方皆過敏，孩子過敏機率7成；父或母一方過敏，孩子也有一半的過敏機率。

●鼻過敏神經多出常人數倍 對於外界刺激反應明顯

打噴嚏、流鼻水和鼻塞是鼻過敏的3大症狀，李宏信醫師解釋，就像吃話梅會使口腔黏膜分泌唾液，鼻腔內的鼻黏膜也會因為外界過敏原的刺激或氣溫變化，導致鼻黏膜充血腫大，分泌鼻水，引起打噴嚏、鼻塞、頭痛、眼睛癢、喉嚨癢等過敏反應。

鼻過敏者的神經數量比正常人多出好幾倍，好比手心神經比手背多，搔癢時甚至會跳起來，而腋下的神經較手心更多，受到刺激時過敏反應會更為明顯。

鼻過敏患者因為鼻腔黏膜腫大，因此神經較多及發達，容易一直發癢而猛打噴嚏，滲出鼻涕分泌物，除了鼻塞，也會引起鼻涕倒流，臨床上常見慢性咽喉炎或慢性胃炎，有一半機率是鼻過敏引起的病症。

●藥物控制停藥恐復發 鼻過敏神經截除術根本解決

目前鼻過敏的治療多以抗組織胺或鼻噴劑為主，但藥效一過就會復發，對於嚴重過敏患者效用不大；而類固醇雖然效果較明顯，易產生副作用，建議連續服用勿超過14天。李宏信醫師指出，鼻過敏與全身性過敏無關，完全是鼻腔神經過度發達引起的反應，要根本治療嚴重鼻過敏患者，透過鼻過敏神經截除術，去除過度發達之神經，才能真正改善鼻過敏的症狀，達到不易復發的目的。

許多平日忙碌的鼻過敏患者安排五六日來進行手術，術後即可返家，在鼻腔塞紗布止血於第2、3天可以取出，每周回診清除結痂血塊，4周即可復原。不過要特別注意的是，1個月內不能游泳，避免鼻腔進水恐造成傷口發炎感染。李宏信醫師也提醒，透過手術治療鼻過敏後，仍應避開生活中過敏原刺激，並勤打掃、勤換洗床單、枕頭，均衡飲食、規律運動，提升免疫力，才能降低復發率。