台灣房價越漲越高，許多人光存頭期款都備感壓力，這時若有家人幫助就會輕鬆許多，有網友分享自己姐姐月薪4.5萬至5萬，物色1間2房1廳的建物，含車位1400萬，不僅有家人贊助頭期款，還可將多出的1房出租，減緩房貸壓力，但原PO還是替姐姐猶豫不決。貼文曝光後，底下鄉民一致回應，「買啊」、「衝啊」。

1名網友近日在PTT發文分享，他現年29歲的姐姐目前在中部從事室內裝潢，月薪約落在4.5萬至5萬之間，近期相中1間2房1廳的房子，含車位要價1400多萬。

原PO細說，爸爸會幫忙出3成頭期款，但這樣房貸仍有很大的壓力，所以會將其中1房出租，不過這樣還是需要背2、30年的房貸，因此他想問在這樣的情況下，「鄉民會衝嗎」。

貼文一出後，底下網友紛紛勸原PO姊姊直接買了，「有人幫出頭期還不好」、「衝，老爸都肯出3成了，之後在凹他幫你繳」、「買」、「一定衝，房價就像物價一樣，永遠不回頭」、「爸的頭期賺到，住一住不喜歡再賣掉」、「有老爸就衝啊」、「衝啊，付不出來還有老爸」、「都有贊助頭期了還想」。

此外，有網友認為，儘管有家人幫忙出3成房貸，但他姊姊仍需背7成980萬的貸款，以那樣的月薪會蠻辛苦的；而原PO也釋疑，就是因為如此，才會將多的1房出租，且女生的食量開銷也不大。