台積電拍板前往高雄楠梓設廠，規劃將增設生產7奈米、28奈米的晶圓廠，市場料將帶動當地房價走高，有網友好奇楠梓的房價是否會超越農16、美術館2個區域，成功翻身？貼文曝光後，底下網友認為肯定不可能，「楠梓的空汙太可怕了」、「新竹是整個竹科撐起來的，楠梓就台積一個廠」。

早在幾個月前就有台積電即將前進高雄設廠的風聲，但等不到台積電親自宣布，高雄當地房價已經悄然開漲，儘管受法說會未提起高雄設廠一事，動搖一時信心，然台積電9日晚間證實，將於高雄中油煉油廠舊址設廠，計畫2022年動工，2024年投產，消息一出後，震撼市場。

1名網友在PTT房屋版發文，隨著台積電即將進軍高雄，有望帶動當地房價水漲船高，作為廠房核心的楠梓和一堆空地的高大特區，是否會一舉超越農16、美術館2個高雄房市熱區，屆時美術館會不會淪為下一個文化中心，變成蚊子館？

貼文曝光後，不少網友看了都認為有很大的難度，「楠梓空汙嚴重，外勞複雜，人文素質也非上層，很懷疑有預算的高知識族會想當盤子買那裡」、「楠梓的空汙太可怕了，還會飄到左營去」、「楠梓再怎樣飛天還是楠梓」、「新竹是整個竹科撐起來的，楠梓就台積一個廠，人數差太多了」。

另外，有部份網友認為比起楠梓，鄰近高鐵的左營明顯更有希望帶起房價，「很難，高鐵比較有機會」、「我覺得高鐵左營比較有機會」、「倒是高鐵熱炒，如果熱度過高，倒是有機率超越」。