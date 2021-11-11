女星琳妲是知名網紅團體「反骨男孩」第一代女神，目前也是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」一員，漂亮臉蛋加上火辣身材，也讓她成為啦啦隊女神之一；日前琳妲分享一段模仿性感coser做M字腿的影片，緩緩蹲下身體向前彎，傲人北半球看起來快溢出，但最後摔倒在地非常悲劇。

26歲的琳妲在成為藝人前還只是火鍋店工讀生，2014年經學姊介紹在中職桃猿啦啦隊公開擴編時參加徵選，以亮眼外型和活潑個性成功加入，至今已是許多球迷的啦啦隊女神；而琳妲當啦啦隊員外，也活躍於網路節目和綜藝節目，更成為網紅團體「反骨男孩」一員，還是網友心中第一代反骨女神。

琳妲模仿性感coser做M字腿，掉出超兇北半球。(圖/ 摘自琳妲-林羿禎IG)

平時琳妲都會透過IG或臉書和粉絲互動，雖然她擁有女神外貌，個性卻很搞怪，日前她在IG分享一段模仿抖音女coser的影片，還先提醒大家「15公分專業動作不要亂模仿」；畫面一開始是女coser做出高難度M字腿，下壓身體直到手肘碰地，相當不可思議。

隨後馬上看到琳妲變裝成性感黑魔女，腳踩細跟黑色高跟鞋，也效法女coser拿著鏡頭慢慢蹲下、彎下身，低胸洋裝也讓琳妲飽滿北半球快倒出來，畫面辣翻；尷尬的是，琳妲直接整個人往前摔，發生悲劇後只好趕快笑笑站起來。網友們被她的反應萌翻，在底下留言安慰，「這太可愛」、「美美的」、「做到這樣已經很厲害了」。