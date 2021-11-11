11月12日是「醫護節」，新光三越全台15店21日前推出「感謝有您 醫護優惠專案」，憑醫護相關證件免消費可申辦新光三越貴賓卡；憑證及貴賓卡可至各店兌換全台限量的「感謝醫護購物金500元」，全台限量2萬份。在新光三越APP或實體店面全館單筆滿1000元可抵用100元、名品／大家電／法雅客／[i]Store滿2000元可抵用100元，單筆最高可折抵500元。

新光三越ORIGINS青春無敵靈芝水組，價值4828元、特價3555元，74折。（新光三越提供）

新光三越台北站前店SKECHERS女慢跑系列GORUN RIDE 8 FLOW，原價4090元、特價3690元，9折。（新光三越提供）

這次，「守護醫護優惠商品」包括呵護系列的秋冬保溼保養特惠組、經典護手霜大賞、清淨智能家電，以及為健康加分的運動穿搭、健身器材、清淨家電等，提供醫護人員免出門也能隨時隨地線上搶購最超值的流行夯品。

新光三越台北南西店法雅客fitbit luxe健康手環，原價4490元、特價3590元，8折。（新光三越提供）

新光三越推薦每天配戴口罩也能擁有好膚質的DARPHIN療癒小粉紅組6折、CLINIQUE積雪草舒緩呼呼組62折、LA MER肌膚救星寵粉組68折等經典保養系列；忙碌不忘休閒運動健身的法雅客fitbit luxe健康手環、NIKE AIR ZOOM慢跑鞋女款、NEW BALANCE圓領棉上衣+運動棉長褲等。超市箱購直接宅配到府的雀巢金牌咖啡 特濃120g（24入）、歐嘉冷壓初榨橄欖油500ml（6入）、太陽多鳳梨釋迦5斤箱購等。