除了電商平台及商家官網，不少民眾也會在臉書、IG社群平台網購，不過部分賣家販售商品不會直接標價，一律用私訊報價，就有人好奇賣家這麼做的理由為何？看到「私」會買的人多嗎？不少網友也點出賣家私訊報價的原因。

一名也在做網購的網友在臉書社團「爆系知識家」發文表示，在各大買賣社團都可以看到不公開價格的賣方，跟自己公開標價的做法不同，好奇「私訊報價」的方式，買的人是否會變比較多。

有網友好奇社團賣家「私訊報價」的原因，上網發問求解。（圖／臉書社團爆系知識家）

內行人透露，有賣家不想公開價格，是因為該商品屬於二手價，如果把價格公開，就容易被質疑或是引起爭議，「應該是怕同業削價競爭」、「比較有可能的原因是怕價格被攻擊吧？」。

有些賣家則是為了讓更多人看到商品文，「他需要臉書的觸及率，愈多人互動可以愈多曝光」、「因為你會停留頁面，下方留言，讓文章擴散觸及率，另一方面製造下方很多人詢問購買的假像」、「直接寫價格就不會有人留言了」。

另外也有人指出，有可能是礙於社團版規限制，「就是規定賣家不能直接公開價格」，最後一種情況是賣家不公開，其實有議價空間，「通常那種私訊你報給你A價格，若是你不理會一陣子，對方會再主動私訊你報給你B價格」。

即使私訊報價的賣方不少，但多數網友留言表示並不喜歡私訊詢價，「看到私的都直接跳過，失去了購買慾望」、「增加神秘感反而麻煩不想買了」、「沒店址沒面交，只能寄送要的私，百分之九十是詐騙」、「看到私就不想買，會去買價格透明的，就算買貴我也爽」。