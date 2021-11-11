日本氣象廳表示，11日0時45分（台灣10日深夜11時45分）左右，沖繩本島南方外海發生規模6.6強震，震源深度10公里，日本沿岸地區或許會出現若干海面變動，但無海嘯威脅疑慮。

氣象廳表示，這起地震觀測到的最大震度為沖繩縣宮古島市震度3級，此外，石垣市、久米島町等震度2級。（譯者：劉學源）1101111