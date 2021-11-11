沖繩外海規模6.6淺層強震 無海嘯威脅 02:322021/11/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沖繩外海規模6.6淺層強震 無海嘯威脅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本氣象廳表示，11日0時45分（台灣10日深夜11時45分）左右，沖繩本島南方外海發生規模6.6強震，震源深度10公里，日本沿岸地區或許會出現若干海面變動，但無海嘯威脅疑慮。 氣象廳表示，這起地震觀測到的最大震度為沖繩縣宮古島市震度3級，此外，石垣市、久米島町等震度2級。（譯者：劉學源）1101111 美商務部長：境內沒生產半導體構成國家安全威脅 5萬大軍集結邊界抵抗共軍 美媒曝印度軍隊最大挑戰 #6.6 #強震 #海嘯 #威脅 #45 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 專家傳真－高科技業屢成駭客目標 資安思維應轉守為攻 04:102021/11/10 專題周報 北市租賃住宅服務公會攜手新城藥品捐快篩試劑 提升北市府防疫量能 14:402021/11/10 生活 國戰會論壇》中國劃設南海防空識別區的戰略考量（蕭衡鍾） 08:412021/11/09 海納百川 攻銀髮族與寵物保健商機 健喬子公司分割事業體成立優良生技 18:492021/11/09 財經 史話》林毅夫最使台灣忌恨的──林毅夫的錦繡中華之４（郭冠英） 00:002021/11/10 兩岸史話 黃曉明遭狂搧10巴掌痛到蹲地 對新人1舉動暖哭網：直接愛住 14:062021/11/10 娛樂 國軍「海上計程車」曝光 子儀軍艦為成功級飛彈巡防艦 11:182021/11/09 政治 中時社論》快過年了 該放棄清零思維了 18:472021/11/10 中時社論 社評／美踩煞車 抗中保台陷險境 04:102021/11/10 焦點新聞 前10月對五大市場出口 同創新高 04:102021/11/09 財經要聞 桃園就業中心新址再升級 2樓設置「銀髮延就院」 19:022021/11/09 生活 國際熱門新聞 藝術家離奇變木乃伊 家屬伴屍6周飄屍味 心酸故事曝光 - 國際 不必火箭也能上太空 旋轉加速發射系統完成首次試飛 - 國際 與白俄羅斯危機升級 波蘭增兵邊境 - 國際 澳洲前總理：AUKUS意在保護美國 台灣非關鍵利益 - 國際 - 中央社 大5歲姊姊竟是親媽 她5歲生子成全球最小媽媽 驚人故事曝光 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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