衛福部醫福會執行長王必勝神隱多天後，今天(10日)與北榮癲癇科主任妻子尤香玉一同接受專訪，認了與林姓護理師的不倫戀，尤香玉坦言直到現在尚未原諒丈夫，再度引起熱議。不過有綠粉護航王必勝，更稱「感情的問題不會只有一邊有錯」，讓大家全傻眼。

王必勝偕尤香玉共同接受《鏡週刊》專訪，後者也說出自己當下心境，坦言直到現在仍未原諒丈夫，更表示自己從大學開始就認識王必勝，兩人相處超過30年，除了家庭，有大半生活圈以及工作圈，都是與丈夫共通的，因此一時半刻也實在不知道該怎麼做決定，而王必勝直到報導出來前一天才跟她坦白，對她傷害也非常大。

不少鄉民也憤怒：「所以王必勝跟小三一直在說謊」、「小三還說自己是被釣魚」、「小三人呢？只是朋友？」、「牽手散步還能鬼扯只是好友」、「當初王必勝還推給別人，說孩子是前男友生的」、「民進黨婦女部又要裝死了」、「沒關係，這又沒有柯文哲太太擦地板重要」。

但也有部分綠粉護航王必勝，反駁：「感情的問題不會只有一邊有錯啦」、「都道歉了是要怎樣」、「王必勝防疫有功，鄉民只想獵巫」、「藍白又見獵心喜了」，也讓大家傻眼，直說「綠粉護航到語無倫次」。