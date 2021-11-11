嘉義市府推動將被古蹟菸酒公賣局改建為嘉義市立美術館，重現榮光的兩名建築師推手，為獲台灣優良建築師與木構造專家的黃明威與王銘顯設計，成為嘉義的新藝文地標，兩大建築師之一的王銘顯，還成立「木之家的種子研究會」，長期推廣木構，在混凝土的世界中，獨樹一幟。

王銘顯以蛋白區公共工程建築師為職志，10日出席台中市建築經營協會大師講座，分享公共工程建築師的十年精彩故事。

台中市建築經營協會理事長賴柄源指出，以公共工程來改善都市景觀，大家都知道過程不易，王銘顯與建築師黃明威共同設計、去年甫開館的「嘉義市立美術館」以新式木構造的工法，與舊建築增改建的簡潔手法，將都市樣貌、內部空間改造提升，獲得前所未見的空間品質。

「是舊建築再利用難得一見的新典範！」賴柄源說，該案獲選2021台灣建築獎雙首獎，是對這名「蛋白區公共工程建築師」最佳勳章。

王銘顯是台灣中生代優秀建築師，東海大學建築系畢業後

，負笈日本取得東京工業大學建築碩士，2004年進入團紀彥建築設計事務所工作，負責向山行政中心、桃園機場第一航廈改建案；團紀彥重視與環境「共生」的理念，擅於打造「

地景建築」，影響他日後設計走向。

2012年王銘顯自行開業，希望能在公平合理的合約下，發揮建築的表現性與公益性。嘉義市立美術館、屏東藝術館升級整建都是雙贏案例。

嘉義市立美術館由三棟建築組成，包括菸酒公賣局嘉義分局（1936）、菸酒成品倉庫（1978）、酒類倉庫（1954）。

梅澤捨次郎設計的菸酒公賣局嘉義分局至今仍是經典作品，保留其建築立面，三者以中間棟的玻璃帷幕統一立面，現代感十足。為呼應嘉義市身為「木都」的身份，嘉美館新建築二樓為木構設計，大廳也以集成材作為樑柱；從舊到新，有一種親切的融合感。

此外，屏東藝術館則是全國最早文化中心，完工於1980年，重新拉皮、改造後，展現的是青春活潑的全新面貌。

年磨一劍，王銘顯十年磨出實驗理念與現實間的平衡，用才華與專業展現建築設計及工程的熱情，付予建物的溫度與感情，還獲2021第十七屆中華民國傑出建築師獎肯定。

台中市建築經營協會今日參加這場盛會的會員，防疫與珍惜充電借鏡的機會，期待王銘顯的下一個十年，為台灣帶來更大亮點，也讓建經團隊從大師不吝分享的經驗，找到更高的視野。