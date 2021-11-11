澳洲前總理吉亭今天指出，澳洲取得美國科技核動力潛艦的AUKUS協議，目的是保護美國免於中國核子攻擊，改變了澳中關係。他還表示，台灣並非澳洲的關鍵利益。

美聯社報導，吉亭（Paul Keating）曾在1991至1996年間領導中間偏左的澳洲勞工黨政府。他告訴全國記者俱樂部（NPC)，澳洲當前保守黨政府9月時對待法國的方式「極其惡劣」。

澳洲9月中旬宣布與美英共組AUKUS三方聯盟，將借助美英技術，打造核動力潛艦艦隊，同時毀棄數年前與法國簽署的柴電潛艦巨額合約。

吉亭指稱，澳洲核潛艦將設計用來把中國核潛艦侷限在其沿海淺水水域。換句話說，這是為了阻止中國擁有對美國進行2次核攻擊的能力。這改變了澳中關係。

他還說，台灣「並非澳洲的關鍵利益」。依他看來，澳洲不應因台灣捲入的軍事交火，無論是美國贊助或是其他原因。

對此，智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）執行董事詹寧斯（Peter Jennings）指出，如果中國攻擊台灣，美國總統拜登將求助於亞太地區主要盟友澳洲與日本。

詹寧斯表示：「澳洲（前）總理輕忽一個2300萬人口民主國家（台灣）的重要性，還稱『噢，這對我們不重要』，我認為這是非常危險的情況。」（譯者：陳正健）1101111