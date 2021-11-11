中央氣象局10日深夜11時19分發布今年入冬首發「低溫特報」。（圖取自氣象局網頁）

氣象局長鄭明典深夜也指出，「夜晚地面輻射冷卻開始了！」。（圖取自鄭明典Facebook）

冬意濃！中央氣象局10日深夜11時19分發布今年入冬首發「低溫特報」，受東北季風及輻射冷卻影響，北部氣溫偏低，晚間至11日上午局部地區將出現10度以下低溫「黃燈」機率，包括基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣4縣市都在警戒範圍。

氣象局長鄭明典深夜也指出，「夜晚地面輻射冷卻開始了！」分裂高壓出海位置很接近台灣，11日深夜的輻射冷卻作用會很明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」10日深夜發文指出，目前乾冷空氣接手，各地晴朗，但輻射冷卻效應開始發威，大多數地區都會比昨晚再冷一些。台南以北平地的低溫都已經掉到14度至16度之間，空曠、高處，及靠山的區域溫度更低，深夜至清晨期間還會再更冷一些，也提醒各位朋友要穿暖點。

今日中部以北及東北部低溫僅13～15度，其他地區約17度，空曠地區再低一些。白天桃園以北及宜蘭、花蓮仍偏涼，高溫約21～23度，其他地方白天較溫暖舒適，高溫約24、25度，中南部可到28度左右。中南部日夜溫差達10度以上，請配合冷暖變化，適時調整衣著。

紫外線方面，今天各地均為「中量級」。空氣品質方面，據環保署資訊，今天竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，中部近山區達普通等級；北部、雲嘉南空品區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。