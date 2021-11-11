雖然美國參謀首長聯席會議主席米利上將認為2年中共不會軍事侵台，但許多人都認為目前中共連續大規模軍機擾台的動作，可能引發意外事故造成兩岸軍事衝突。而以目前兩岸溝通的情況，一旦發生意外衝突事件將沒有足夠的管道可以化解危機。以現況似乎也必須依賴美中之間的管道溝通，這反而讓美國掌握兩岸衝突解決的主動權，決定開戰與否的鑰匙如果落入美國人手中，全世界應該都極為憂心。

對兩岸目前緊張與僵持的狀況表示憂慮的各國政治人物與專家已不可勝數，20多年來台海戰爭的議題也從未像現在佔據這麼多國際媒體的頁面。在目前的國際情勢下，兩岸雖然沒有動武的直接誘因，但軍事威懾行動的頻密與強度令人擔憂，本年度到11月初為止，中共軍機進入台灣西南防空識別區巡航已超過700架次，最多的一次有多達57架軍機，這種威嚇舉動恐怕在歷史上和平時期是絕無僅有。

美中2001年發生南海撞機事件，一架中共殲-8戰機（左）與美軍EP-3偵察機（右）擦撞後墜海，飛行員失蹤，引爆大陸強烈的反美情緒。圖為事件示意圖。（圖／網路）

美中南海撞機後，美EP-3偵察機受損迫降海南島，引爆美中嚴重外交危機。EP-3最後全部細部拆解後還給美國。（圖／網路）

雖然北京與華盛頓都認為沒有立即發生戰爭的風險，但歷史經驗告訴我們，這種軍事威嚇行為產生的意外與誤判經常是引發戰爭的導火線。意外事件可能是兩岸的軍機在空中相撞，類似2001年中美南海撞機事件，事件導致一架中共軍機墜海、飛行員失蹤；或者，中共軍機巡航時可能因儀器故障、突發惡劣天氣或僅僅只是飛行員操作失誤，造成軍機迷航飛入台灣12海里領空，台空軍被迫予以擊落或警告射擊造成中共軍機受損迫降；甚至於，巡航共機因機件故障無法返航而墜機或迫降，連這種最單純的事件，在兩岸現在並無溝通管道可以解決，在目前相互猜疑的氣氛下很容易引爆激烈對抗，並升級為大規模軍事衝突。

由於共機滋擾次數過於頻繁，台灣空軍現在已不再每回都會派戰機攔截驅離，而只使用防空雷達系統監控。在共機機群規模愈來愈大、越來越接近台灣的同時，台北也必須採取更強硬的應對措施，據媒體報導，台灣建立了3個層次的區域防衛措施，對距台灣30海里範圍內的共機活動列為「監視」區，24海里的臨近海域範圍內列入「警告」區，若進入12海里內的領海活動則列為「摧毀」區。

中共轟-6繞行台灣島時，台空軍F-16戰機升空監控。（圖／國防部）

美國外交關係委員會研究員大衛．薩克斯與戰略與國際研究中心中國力量專案主任林碧瑩在《外交事務》撰文警告，不論共機遭警告射擊或摧毀，或是北京決定飛越台灣本島，台灣空軍被迫做出強硬回應已經是隨時會發生的事。他們呼籲，美國的戰略已經不僅僅只為中國全面入侵台灣做準備，更應該研究如何應對可能引發衝突的錯誤或意外事件。

至於這類有意試探或是失誤造成的衝突與意外事件，其發生的場景可能會有幾種：一是在目前共軍在台灣防空識別區的位置發生共機的意外事件，或與前往監控的台灣空軍彼此因誤判發生衝突；二是共機進入到30海里至24海里之間，台軍逼迫其改變航道或進行警告射擊而引起衝突或發生意外；三是曾被共軍高層討論過以武力奪取的東沙島；四是中共以軍機或飛彈試射直接飛越台灣島。

據媒體報導，奪取東沙島的方案確實曾討論過，最後遭到否決，但如果對立情勢升高，北京可能重新考慮此一方案，或是選擇東沙島以外的其他台灣控制的島嶼。至於發射飛彈到臨近海域，這個做法在1995年與1996年台海危機用過，飛彈落點置於台灣南北兩端海域，如果要升高威懾力量，將飛彈落點移到花蓮、台東外海也可能是選項之一。而戰機飛越台灣島雖然被一些鷹派陸媒反覆喊話，但因為的風險太大而遲遲未採用，現在連大陸網民都不太相信此類言論，或許得在特定事件場景中才會出現。

美國總統拜登幾年前曾對中國國家主席習近平說：「只有一件事比一場戰爭更糟糕，那就是一場偶然爆發的戰爭。」在現在的情勢下，這個擔憂顯得愈來愈接近現實。試想一下，如果有一架共軍運-8偵察機因為不明原因在台海上空失蹤，或是因迷航遭警告射擊而墜毀，就像當年南海撞機事件死了一名大陸飛行員一樣，以現在兩岸的對立的狀態，大陸民眾掀起極激烈的民族情緒下，中共領導人將難以再用和平方式應對。

即便透過美國與大陸溝通，美國拜登政府、五角大廈、軍火商與民主共和兩黨的立場與利益糾葛下，台灣將成為美國的戰爭按鈕。就算拜登想要降低衝突，只要有一架軍用運輸機像近日載運國會議員一樣突然飛抵台灣並被外界發現，情勢的發展就連拜登都會控制不住，運輸機上載運核武的疑慮將使台海危機升級為21世紀的古巴危機。何況拜登政府目前聲望低迷，2022年期中選舉與2024年總統大選前景不妙，可能還有不少幕僚認為升高台海危機有利於選情，如此一來不論是北京還是台北，就會完全落入被動地打一場彼此都不希望出現的偶發戰爭。