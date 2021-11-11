中國氣候變化事務特使解振華對「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」（COP26）表示，中國與美國今天宣布了一項聯合倡議，將針對氣候問題加強採取行動。

解振華告訴記者：「（中美）雙方承認，當前努力及巴黎協定目標間存在著差異，因此我們將共同針對氣候加強採取行動。」

他指出，這項倡議將包含在這十年加強行動的「具體計畫」，以及美中雙方致力在格拉斯哥聯合國氣候峰會敲定的巴黎協定規則手冊。

2015年達成的巴黎協定要求各國透過大幅減少碳排放，將全球平均升溫控制在攝氏1.5度至2度間。而中國及美國是全球最大的兩個排放國，合計占所有碳污染的近 40%。

解振華表示，中國及美國在過去10個月期間，進行了30場視訊會議，以提出這項倡議。他指出：「中國及美國身為全球兩大主要強權，必須承擔責任共同與其他各方處理氣候變遷。」（譯者：陳正健）1101111