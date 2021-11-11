旅美學者翁履中（左）、宅神朱學恒。（取自朱學恒直播）

美國共和黨參眾議員來台參訪，昨並低調進入國防部，對此，台灣旅美學者翁履中認為，如果真的低調，就不用搭乘有軍機編號的飛機，其實他們「就是在給拜登政府壓力」。翁履中也提到，當美國人聽到超過6成台灣人都相信美國會出兵幫助台灣，都露出尷尬的笑容，CNN主播也曾直白說，不太相信美國經過20年的阿富汗戰爭，還會願意為了崇高的民主價值出兵幫助其他國家。

美國參眾議員參訪團9日傍晚搭美國海軍專機降落於松山空軍基地，10日上午拜會蔡英文總統交換意見，下午則轉往國防部，不過相關行程全程低調保密。因相關行程高度保密，我方及美方都沒有進一步說法。但根據香港《南華早報》引述知情人士的說法，此行有德州共和黨籍聯邦參議員柯寧（John Cornyn）、阿拉巴馬州聯邦參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）、愛達荷州聯邦參議員柯瑞伯（Mike Crapo）、猶他州聯邦參議員李伊（Mike Lee）與德州聯邦眾議員艾爾濟（Jake Ellzey）等參眾議員，全都是共和黨籍。

其中，柯寧、柯瑞伯等共和黨議員日前才提出 「台灣威懾法」，尋求每年授權20億美元（約新台幣562億元）和其它資源，來強化台灣抵禦中共的軍事能力。外界質疑訪問團此行是否來台要求擴大軍購或國防預算，但相關人員都不願證實。

台灣旅美學者翁履中10日在朱學恒直播節目中指出，美國國會議員本來就可以向軍方申請行政專機，軍方也會協助安排。他推測，會參加這次訪台的美國議員選區一定是在傳統紅州，選票很穩定，參議員怎麼做，選民一定都支持，所以可以做比較大的動作，這些議員也都是保守派。

翁履中指出，台灣嚇阻法案每年授權20億美元貸款協助台灣自我防衛，但是有前提，就是要讓美國知道台灣在自我防衛能力上有什麼投資，也就是要求軍方出具報告。但是如果台灣年輕人沒有意願當兵，就無法成為「刺蝟」，所以美國壓力會愈來愈大、動作愈來愈多，會希望台灣付出努力，不是只有花錢。

至於共和黨參眾議員訪台的目的，他推測，如果真的低調，就不用搭乘有軍機編號的飛機，其實就是在給拜登政府壓力。

翁履中並透露，他日前受邀在線上對華府智庫進行一場演說，分享台灣超過6成民眾相信美國會出兵協防台灣，聽眾都會露出尷尬的笑容，質疑為何有6到7成的台灣民眾認為美國會派兵來台灣？翁認為這真的是一個誤解，美國講「支持台灣」，但是不太可能是派美國大兵來台灣，依他得到所有訊息，是努力逼台灣（把身體練壯一點），例如將台灣以色列化。

翁履中認為，美國會想問已經上任6年的蔡英文，若要走親美抗中路線，就該有行動了！尤其美國給了很多援助，包括把日本拉進來，6年的時間也差不多看到成果了。翁履中直言，恢復徵兵或延長役期是政治資本，愈來愈多美國人在討論，台灣政治人物願不願意花費政治資本？如果考慮選票、不願意花費政治資本，美國就會告訴台灣，要錢要軍備可以！那就要當兵、要做好兵源充足的訓練跟準備，也就是推台灣往強身健體的方向走。

另針對總統府於10月28日刊出CNN專訪蔡英文，記者問如果大陸企圖進犯臺灣，您有信心美國會防衛臺灣嗎？蔡英文回答「我對此有所信心。」翁履中坦言，當CNN主播看到這段訪問，當下反應就是不太相信美國經過20年的阿富汗戰爭，還會願意為了崇高的民主價值出兵幫助其他國家。

翁履中感嘆，美國經濟並不是很理想，貧富差距這麼大，華府的政治人物是在表演，但台灣看到華府表演，還以為是玩真的。