消費者物價激增 美股收低 道瓊下跌240點 05:552021/11/11 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消費者物價激增 美股收低。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國10月消費者物價激增，引發人們對於一波長期通膨的擔憂，這導致投資人風險偏好減弱，美國股市3大指數今天收跌。 道瓊工業指數下跌240.04點或0.66%，以36079.94點作收。 標準普爾指數下滑38.54點或0.82%，收在4646.71點。 科技股那斯達克指數下挫263.83點或1.66%，收15622.71點。 費城半導體指數挫跌107.55點或2.83%，收3693.02點。（譯者：陳正健）1101111 通膨數據續寫30年新高 美股4大指數開低 道指小跌 《港股》美股高點回落 恆指小跌 #點或 #消費者物價 #66 #46 #71 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《日股》財報不佳 日經疲弱 12:162021/11/10 財經 滬指收跌14點 失守3500點 16:232021/11/10 財經 《其他股》光隆Q4內外皆美 淡季不淡 15:402021/11/10 財經 台積尾盤爆大單 台股甩尾翻紅小漲18點 14:392021/11/10 財經 《電子商務》網家10月營收年增3成 15:402021/11/10 財經 恒指開盤跌25點 騰訊盤中漲近3％ 10:592021/11/10 財經 恒指收盤漲183點 華潤置地大漲8.8％ 18:202021/11/10 財經 美股續強帶動 5檔全球型基金近一個月漲逾15％ 12:392021/11/10 財經 《盤後解析》台股穩「電」力 前高壓力3觀察 15:062021/11/10 財經 麗彤10月營收1.6億元 喜迎美容旺季 全年營運朝正向發展 19:002021/11/10 財經 恒指半日跌292點 騰訊漲2％ 12:392021/11/10 財經 國際熱門新聞 布林肯防疫部長會議未邀台 美：時間與形式受限 - 國際 - 中央社 藝術家離奇變木乃伊 家屬伴屍6周飄屍味 心酸故事曝光 - 國際 消費者物價激增 美股收低 道瓊下跌240點 - 國際 - 中央社 拜習會前夕 布林肯誓言支持台灣免於中國入侵 - 國際 - 中央社 不必火箭也能上太空 旋轉加速發射系統完成首次試飛 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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