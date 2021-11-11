冷氣團發威！苗栗今晨出現6.8度低溫，把今年入秋以來低溫紀錄一口氣刷到個位數；中央氣象局針對苗栗以北7縣市發布低溫特報。這波冷空氣也因台北市降至13.9度，正式升級為「大陸冷氣團」，上一次在11月中旬抵達的冷氣團，已經是1982年的事，巧合的是，當年也是11月11日。

東北季風秒升級，成為39年來最早報到冷氣團，說好的12度瞬間腰斬。主因為「輻射冷卻作用」影響，空曠地區夜間散熱快，導致氣溫遽跌。除了苗栗西湖6.8度，新竹關西也只有7.0度，桃園大溪8.2度、基隆七堵9.6度，就連台北北投都剩下10.3度。

其他各地平地最低溫：台中大甲10.3度、台南後壁13.1度、宜蘭東澳13.1度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指1982年的11月11日也有大陸冷氣團，今天這波除了日期同一天，更是39年來最早到的冷氣團。

不過今晨低溫很快結束，白天陽光露臉，氣溫回升迅速，甚至會有一點暖意。今各地氣溫：北部10至23度、中部11至28度、南部14至29度、東部13至26度。吳德榮提醒，今晚至明晨仍有「輻射冷卻」帶來低溫，日夜溫差極大，應注意。

冷氣團明起逐漸減弱，東半部水氣增多，局部地區有短暫雨機率；這個周末，大台北東側也有短暫雨。