氣象栽家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，受到整夜的強「輻射冷卻」作用與冷空氣加成，今晨再創入秋以來平地最低氣溫紀錄，截至4：54為止，苗栗以北縣、市皆出現10度以下的低溫，此波空氣也因台北市氣象局降至13.9度，而成為自1982年11月11日以來最早侵襲台灣的「大陸冷氣團」。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日「大陸冷氣團」籠罩，各地晴朗無雲，陽光下舒適，今晚至明晨仍有強「輻射冷卻」帶來低溫，日夜溫差大，應注意。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日白天起至14日，「大陸冷氣團」逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部水氣增多，有局部短暫雨，週末大台北東側亦有局部短暫雨的機率；西半部仍晴朗穩定。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，15日起至17日東北季風影響，帶來水氣、冷空氣很弱；北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天微熱、早晚涼，日夜溫差大；18日起鋒面及另一東北季風影響，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。