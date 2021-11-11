更名為Meta的臉書10日宣布與微軟達成合作協議，允許客戶將Meta的企業社群網路軟體Workplace，與微軟的Teams相整合。
Workplace與Teams相整合後，意味著客戶能在Teams應用程式接觸Workplace的內容，或是在Workplace的應用程式觀看Teams視訊會議。
Meta與微軟在企業溝通軟體市場相互競爭，不過Workplace與Teams並未完全重疊，Workplace著重的是公司整體的聯繫，而Teams的焦點是員工與同事間的即時溝通。
更名為Meta的臉書10日宣布與微軟達成合作協議，允許客戶將Meta的企業社群網路軟體Workplace，與微軟的Teams相整合。
Workplace與Teams相整合後，意味著客戶能在Teams應用程式接觸Workplace的內容，或是在Workplace的應用程式觀看Teams視訊會議。
Meta與微軟在企業溝通軟體市場相互競爭，不過Workplace與Teams並未完全重疊，Workplace著重的是公司整體的聯繫，而Teams的焦點是員工與同事間的即時溝通。
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