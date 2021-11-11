受輻射冷卻影響，今晨再創入秋以來平地最低溫，北市氣象局測站於凌晨3點10分降至13.9度，符合大陸冷氣團14度以下的標準，氣象專家吳德榮也說是台灣39年來最早的冷氣團，但中央氣象局並沒有把這波冷空氣升級為冷氣團，因為僅一瞬間低於14度而已。

吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，在輻射冷卻與冷空氣加乘下，今晨創下入秋以來最低溫紀錄，苗栗以北縣市皆出現10度以下低溫，分別為苗栗西湖6.8度，新竹關西7.0度，桃園大溪8.2度，基隆七堵9.6度，新北雙溪9.7度，台北北投10.3度。

而中部最低溫也下探10.3度，南部13.1度，台北市氣象局測站也降至13.9度，成為1982年11月11日以來最早侵襲台灣的大陸冷氣團。

但氣象局並未將這波冷空氣定義為大陸冷氣團，原因是北市氣象局只有在凌晨3點10分那瞬間是13.9度，其他時間都高於14度，因此僅發布低溫特報，提醒今晨至上午北北基、桃竹苗7縣市有10度以下氣溫發生機率。