國泰金(2882)10月稅後淨利57.6億元，累計前10月稅後淨利1279.4億元，年成長88％，累計獲利持續創歷年同期新高，每股盈餘9.39元。

子公司國壽10月稅後淨利31.2億元，前10月稅後淨利1032.4億元，年增120％，顯示投資績效良好，避險成本顯著下降，保險本業死費差穩定貢獻獲利。10月初年度保費及初年度等價保費分別為147.2億元及40.6億元，皆穩居業界第一。匯率方面，10月傳統避險工具成本維持低檔，加以替代避險工具操作得宜，避險成本進一步下降，截至10月底避險成本已較去年同期下滑逾50bps，外匯價格變動準備金亦回升至逾百億元水準。國壽資本水準強健，淨值比及RBC ratio分別逾10％及360％。

保險業務方面，前9個月外溢保單銷售量居冠，外溢保單件數達22.8萬件，新契約保費收入達38.7億元，年成長190％及246％。

國泰世華銀行10月稅後淨利20.7億元，前10月稅後淨利209.1億元，淨利收及淨手收表現強健，抵銷去年投資收益高基期所帶來的影響。今年以來，存放款持續成長，累計淨利息收入較去年同期增加9％；在手續費收入業務表現上，國內基金銷售及投資型保單熱賣提升保險手收成長幅度，帶動財富管理商品銷量成長，前10月淨手續費收入年成長12％；信用卡持續締造亮眼成績，信用卡有效卡數維持市場第一，統計至10月底為530萬張，年成長5％。10月底逾放比為0.17％，備抵呆帳覆蓋率為931％。

國泰產險10月稅後淨利3.4億元，前10月累計稅後淨利23.8億元，年成長18％；由於簽單保費雙位數成長，至10月底保險本業以及整體獲利皆已超越去年全年。在核心保險業務上，10月個體簽單保費21.7億元，累計個體簽單保費達206.2億元，年成長12％。

國泰證券10月稅後淨利0.9億元，前10月累計稅後淨利達18.4億元，年成長72％，為歷年同期新高。持續受惠今年以來國內外股市交易活絡，台股經紀業務市佔率快速成長，前10月達3.5％，年成長50％；台股定期定額單月扣款金額續創今年以來新高表現，累計前10月已突破百億元，國內券商台股定期定額市場占有率近4成。

國泰投信10月稅後淨利1.5億元，前10月累計稅後淨利12.5億元，年成長75％，雙創同期新高，共同基金及總管理資產規模也創新高，總管理資產達1.2兆台幣，穩居市場第一。