世德(2066)10月營收1.9億元，年增4.85％，累計前10月營收19.13億元，年增15.41％。由於歐洲疫情緩解，汽車晶片交貨量持續增加，各車廠恢復生產後對扣件需求回升，世德10月營收恢復正成長，看看好後市車市回補需求及子公司MMG扣件產品出貨力道增強，第4季營運有望回升。

世德為國際汽車大廠零件供應商，主要業務為汽車零件及扣件之加工、製造及買賣，應用領域涵蓋汽車、機械、營建及電器等產業，銷售對象包括國外知名汽車大廠及主要扣件經銷通路商。今年第3季受到晶片缺貨及疫情影響，車市表現低迷，但隨著歐洲疫情緩解及疫苗施打，各車廠陸續恢復生產。雖然上半年受車用晶片缺貨影響，交貨未達預期，不過，已接單未出貨量持續攀升，加上歐美歐美政府積極介入下，晶片供貨出現緩解曙光。另外，客戶庫存水位偏低、積極回補庫存，國際鋼價恐怕價格持續推升，促使客戶積極下單，10月營收嗅到旺季的氣息。

此外，世德基於企業國際化、加強就地售後服務考量及落實國際分工經營策略，並拓展歐洲大型運輸機具、農業機械及產業機械市場，2018年透過併購取得Max Mothes GmbH 51％股權，切入歐洲汽車大廠包括雙B、福斯等供應鏈，並從汽車領域跨足風力發電零組件體系。

德國兩大車廠客戶賓士及福斯逐步重啟歐洲產線，歐洲製造業需求可望回升，子公司MMG扣件產品供應汽車、風電、農業機械、新能源等產業，MMG今年對世德挹注逐步增加；同時，迎合電動車市場快速成長需求，配合特斯拉擴產需求，有利於世德高階車用扣件代工訂單的增溫。