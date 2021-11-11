台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)10月自結合併營收為8.08億元，較去年同期增加67.79%，比9月高點則下滑約2.73%；公司樂觀看待第四季營運表現，也看好明年航太景氣復甦。

榮剛業務以外銷出口為主，公司指出，10月出貨受到海運船期延遞效應影響，營收相較9月略微下滑，惟受惠於今年以來鋼市動能強健，帶動榮剛10月營收較去年同期大增逾6成，公司預估11、12月營收可望來到今年頂峰，第四季表現將比第三季更加亮眼。

榮剛進一步表示，近幾月接單組合有向高單價產品靠攏之趨勢，除了6系功能型不鏽鋼需求增加之外，航太產業客戶動起來的跡象十分有感，公司目前航太訂單復甦約5~6成，第三季接單金額較今年第一季成長約270%，需求可望持續增加，並樂觀看待明年航太產業發展。

榮剛第三季起業績急起直追，1-10月自結合併營收70.32億元，較去年同期增加7.67%。