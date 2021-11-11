記憶體模組廠十銓(4967)第三季受到DRAM現貨價格走跌，營運轉虧，單季每股淨損2.08元，也侵蝕上半年獲利；前三季淨利1.08億元，轉為年減8.12%，基本每股盈餘1.26元。

十銓科技第三季受到市場反轉，營收降至17.78億元，加上DRAM現貨價格下跌，毛利率轉為負6.9%，營業淨損2.47億元，歸屬於母公司業主淨損2.02億元，單季每股淨損2.08元，也使得上半年大賺變成前三季小賺。前三季合併營收56.47億元，EPS 1.26元。

今年下半年，記憶體市場供需開始鬆動，Mobile及PC未如原廠及市場預期，導致OEM價格在需求持平的情況下受到部分衝擊。十銓面對產業景氣循環的價格波動，在堅持品牌壯大與追求短期獲利之間，選擇以壯大品牌優先的發展策略。

2021年下半年開始，市場面對長短料、海運及超額預定產能的現象開始修正，十銓重新檢視發展策略，決議仍積極朝向年度品牌及電競銷售目標成長邁進，前三季累積銷量已接近2020年全年。

產品占比方面，十銓第三季品牌DRAM占比28%、Flash產品占24%，代工及客製化工控/SI占比為12%，電競、行動周邊等策略性產品占36%。整體品牌佔整體營收達到80%，並成功打入北美、中國大陸及歐洲中大型品牌電競PC的供應鏈。展望後疫情時代的商用及電競市場仍有強大的需求支撐，十銓維持樂觀看待。

十銓科技公布10月營收6.28億元，創歷年同期新高，年增10.16%，2021年1~10月合併營收62.75億元，年減1.86%。

展望第四季，PC平台的改朝換代來臨，十銓看好2022年DDR5的成長動力，年底前電競PC搶先換機升級DDR5及隔年成為主流規格的爆發力可期。此外，歐美聖誕節檔期的Black Friday及亞洲的雙11等，都將有助提振整體獲利。隨著5G、AI/IoT及大數據等趨勢持續發酵，DRAM和NAND Flash應用攀升，再加上DDR5以及SSD滲透率增加，公司對明年整體市況正面看待。