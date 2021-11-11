經營85度C的美食-KY(2723)雖受亞洲疫情、原物料價格及薪資上漲影響，2021年第三季獲利「雙降」逾3成、每股盈餘（EPS）1.48元，仍優於2019年同期的疫情前水準。累計前三季稅後淨利9.14億元、每股盈餘5.08元，雙創近3年同期高點。

美食董事會通過2021年第三季財報，合併營收50.83億元，季增4.22％、年減4.33％。毛利率59.1％、營益率7.2％，低於第二季及去年同期，營益率為近5季低點。使歸屬母公司稅後淨利2.67億元，季減32.53％、年減32.06％，每股盈餘1.48元。

累計美食前三季合併營收148.36億元、年增2.77％。毛利率雖降至59.32％的近3年同期低點，但營益率反升至7.38％的近3年同期高點。歸屬母公司稅後淨利9.14億元、年增達37.17％，每股盈餘5.08元，雙創近3年同期高點。

美食表示，亞洲市場第三季仍受疫情影響，且原物料價格及薪資上漲，壓抑營收成長動能，亦使毛利率及營益率承壓。不過，美食受惠營運效率顯著提升，毛利率及營益率僅略微下滑，與往年季節性表現無太大差異，且獲利表現仍優於疫情前的2019年同期表現。

美食亦公布10月自結合併營收16.77億元，雖較9月17.17億元小減2.34％、較去年同期17.46億元小減3.98％，但年減幅度較前2月明顯改善。累計前10月合併營收165.14億元，仍較去年同期161.89億元小增2.01％。

美食指出，中國大陸10月中以來已有20省出現本土疫情案例，病毒清零政策壓抑民生消費，致使服務業採購經理人指數（PMI）下滑。不過，85度C受惠成功行銷及新品帶動，10月門市日均來客數及營收逆勢較9月成長，同店營收年減幅亦連3月改善。

而美國市場10月營收則維持強勁成長、連7月創同期新高，85度C門市營收較2019年同期成長逾10％，美食看好第四季可望持續挹注營收成長動能。台灣則搶搭超人氣韓劇魷魚遊戲熱潮，11月中於全台門市限量銷售「魷魚餅乾」，可望貢獻門市營收買氣及動能。

展望後市，隨著年底烘焙旺季到來，儘管中國大陸服務業可能續受病毒清零政策影響，但美食認為，若參考氣象中心預測今年是「雙反聖嬰年」，冬天氣溫可能更低，有機會推升烘焙行業買氣，後續效果值得進一步觀察。

儘管公衛專家仍持續觀察北半球秋冬季節的疫情變化，不敢掉以輕心，但疫苗接種及新冠肺炎疫情藥物研發持續有重大突破。美食對年底烘焙旺季、明年營收及展店動能仍抱持樂觀看法，預期獲利可望穩健成長。