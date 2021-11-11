遊戲股公布10月營收，遊戲股王鈊象(3293)表現亮麗，單月突破10億元再創新高，年增32.4％，歐買尬(3687)集團助力，年增21.8％，真好玩(8491)、橘子(6180)則為個位數成長。

鈊象10月營收10.21億元，月增10.6％，年增32.4％，再創新高，前10月累計營收94.78億元，年增37.9％。10月獲利同樣亮眼，單月稅前淨利5.07億元，為今年第4度站上5億元，每股稅前盈餘為7.22元，累計前10月稅前盈餘47.92億元，每股稅前盈餘已達67.92元，

歐買尬10月營收1.23億元，年增21.8％，累計前10月營收12.88億元，年增31.1％。集團各成員攜手打團體賽戰略明確，攻佔數位商機。

歐買尬近年來整合發展出「FunPoint」全方位點數錢包，在虛寶世界的交易中(虛擬寶物、遊戲幣)確保履約安全的特性，已漸漸取代傳統昂貴且容易被詐騙遊戲點數卡。綠界科技(6763)以最新及最完善金流、物流、電子發票等解決方案，提供給傳統線下產業轉型成線上電商。歐付寶致力打通線上與線下各種場域與情境支付，再藉由近期電子支付專法修訂後，系統將再大幅改朝換代向Omni-channel全通路最廣、最便利轉帳繳費工具邁進。

真好玩10月營收0.77億元，月增24％，年增5.6％，旗下最新MMORPG《T1：失落神境》一上市有效貢獻10月營收。今年第4季積極搶市，除新作《T1：失落神境》發行台港澳地區外，10月底推出簡體版進軍全球華人市場，並將於11月中再推出英文版，力拚全年轉盈。

橘子10月營收8.4億元，月減14.2％，年增1.3％，主要產品無大型更新活動；前10月營收98.99億元，年增8.3％。此外，GASH在10月消費總額年增33％、兌點數成長154％；橘子支付受惠於通路代收付業務，交易總額較去年成長223％。

智冠(5478)10月營收5.12億元，月減7％，年減5％，主要因9月智冠經銷合作遊戲推出較多節慶活動，以及大型廣宣專案集中所致，前10月營收56.54億元。此外，智冠亦公布第3季財報，單季歸屬母公司淨利2.02億元，每股盈餘為1.67元，前3季每股盈餘為5.24元。

智冠集團IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》今年3月在大陸市場推出，自5月起逐月認列授權分成，第3季完整認列3個月授權收入，台港澳版本則於8月上市、10月開始挹注授權收入，至今累計貢獻已達預期之上。下半年隨著《天地劫》與知名單機遊戲IP展開聯動合作，吸引玩家熱烈迴響，再創遊戲高峰。

網龍(3083)第3季推出《吞食天地M》改版活動及海外授權挹注營運，開發中手遊新作《天子傳奇M》、《尋秦記》為提供更好的遊戲體驗，努力各項調校優化。

子公司藍新集團旗下「ezPay簡單付」電子錢包10月加入「電子支付跨機構共用平台」，民眾將可以使用「ezPay簡單付」APP進行跨機構轉帳，未來還會開放跨機構繳費、繳稅等便利應用。年底電商旺季來到，全力提供電商平台與網路商家多元金流服務，帶動營運升溫。

傳奇(4994)10月營收2.49億元，稅前虧損0.32億元，每股稅前虧損0.29元；前10月每股稅前盈餘為0.94元。傳奇手遊《精靈樂章-這樣的夥伴沒問題嗎》全球版已於10月正式上市，初期投入宣傳行銷費用較高，致整體營業利益受影響，預計下月起可開始回收。