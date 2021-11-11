5倍振興券引爆通路買氣，寶雅(5904)及家電通路商集雅社(2937)10月合併營收同步攀升，其中寶雅10月合併營收16.3億元，月增10.9%，集雅社10月合併營收3.43億元，月增高達73.56%；因應線上、線下全通路的OMO(Online Merge Offline)營運模式興起，寶雅及集雅社亦積極布局，希望能加速營運成長。

本土新冠肺炎疫情趨緩，且政府5倍振興券正式上路，引爆通路買氣，寶雅國際10月合併營收達16.3億元，月增10.9%、年增9.3%；累計前10月合併營收143.5億元，較去年同期144.6億元減少0.74%。

截至10月底為止，全國共有275間寶雅、32間寶家。

寶雅表示，公司將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻；同時寶雅也加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、6月23日正式上線的POYA BUY寶雅線上買、以及8月25日上線的寶家線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。

集雅社10月合併營收3.43億元，月增73.56%，年增4.34%；累計前10月合併營收23.56億元，較去年同期成長6.31%。

集雅社表示，今年的百貨周年慶受到五倍券的激勵加上解封後的積極購物潮，不論在人潮或是訂單上都有相當明顯的成長；這股動能在高雄尤其明顯，主要是因高雄市政府為了鼓勵消費，針對受疫情影響業績下滑較嚴重的百貨、旅宿及餐飲業者，加碼推出「高雄開就賺」活動，只要憑振興券到高雄市相關業者消費，即可享滿1000送200的優惠；此舉不但吸引許多民眾到高雄消費，搭配周年慶滿千送百的活動，更是幾乎以七折價就可買到原本想買的東西，亮眼的業績也一掃相關業者疫情期間門可羅雀的陰霾。

除百貨人潮與訂單亮眼外，雙11購物節每年也是各業者搶業績、消費者搶便宜的好時機。有鑑於6月集雅社在蝦皮購物的行銷活動為業績開出紅盤，這次雙11檔期集雅社在蝦皮購物、子公司集盛電器在蝦皮購物、樂天市場以及Yahoo超級商城也分別推出全館家電最低46折起的優惠活動，希望從線上到線下，讓消費者一次購足享便宜。

集雅社表示，以目前消費者購物行為來看，線上、線下全通路的OMO（Online Merge Offline）營運模式已成為品牌銷售必走的型態，透過實體門市體驗產品、不受時間限制的在線上下單是未來消費者購物的趨勢；因此，集雅社在站穩全台百貨通路家電銷售市占第一的位置後，近兩年也積極布局電商市場，希冀透過整合通路資源，以及線上線下聯手出擊的模式，加速營運成長。