全訊科技(5222)深耕國防相關利基型市場，由於政府標案多為3到5年複數合約，目前訂單能見度已達2024年，公司亦自去年開始切入低軌道衛星通信與5G小型基地台使用毫米波PA市場，並已對國內及國外一線客戶進行送樣測試，為因應訂單需求，擴建二廠預估明年第1季開始量產，為營運再添動能。

全訊科技為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)製造商，公司深耕利基型的砷化鎵(GaAs)及氮化鎵(GaN)製程技術逾20年，是目前國內唯一一家以專業化合物半導體製程，提供政府國防相關單位及國際軍工產業客戶從1GHz- 40GHz不同頻帶及傳輸速度的客製化功率放大器(PA)相關產品的公司；由於國防軍工標案的規格嚴謹，認證及交貨期間長，進入門檻相當高，亦相較同業保有更高的毛利率表現。

全訊表示，有別於同業目前仍多採用行波管(TWT Traveling-wave tube)製造軍用功率放大器，全訊自主研發製造的國防軍工等級的固態高功率放大器(SSPA，Solid State Power Amplifier)，抗雜訊能力極佳，產品使用前不須經過預熱，大幅縮短訊號傳輸時間，並通過嚴格的耐受度測試，使用壽命長，長遠來看，固態高功率放大器(SSPA)取代TWT成為軍規功率放大器主流技術的機會濃厚，也是公司進一步擴大海外國防市場的商機。

在國防訂單穩定挹注下，全訊第3季營收2.14億元，營業毛利為9254萬元，季減29.12%，稅後盈餘為3934萬元，季減36.24%，單季每股盈餘為0.66元，其中第3季合併毛利率僅43.12%，較第2季減少14.32個百分點，主要是因第3季出貨的產品組合中，有較高的比重為低毛利產品，且因應長期訂單，原物料備料較多，致本季提列較多之存貨呆滯損失，全訊表示，此屬單一季現象。

全訊前3季合併營收為6.8億元，稅後盈餘1.68億元，分別較去年同期成長46.81%與98.64%，每股盈餘為2.82元；公司前3季合併毛利率為51%仍符合歷年平均毛利率均維持在5成以上之常態，全訊預估，全年毛利率可維持在歷年平均水準。

近期因應國際情勢動盪，政府編列2400億的國防特別預算，全訊憑藉領先同業的技術含量及製造優勢，預計未來5年可望再取得多項國防標案訂單，持續站穩國內軍用微波半導體業務龍頭地位；全訊表示，國防軍工應用功率放大器目前為公司最主要的營運及產品項目，公司目前承接政府國防標案占營收比重超過9成以上，由於政府標案多為3-5年的複數合約，公司營運得以穩定成長，不受外在景氣所影響，公司目前訂單能見度已達2024年；此外，公司並接獲多項來自以色列、美國、歐洲及印度等國客戶的軍規產品訂單，公司海外軍工產品出貨量可望逐步增加。

除國防領域外，全訊從去年開始切入低軌道衛星通信與5G小型基地台使用的毫米波PA市場，目前已開始對國內及國外一線客戶進行送樣測試。因應國防與5G商用兩大產品線快速發展，公司擴建的二廠預估明年第一季開始量產，為公司整體營運再添成長動能。