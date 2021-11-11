翻開臉書過往內容，可知開食品工廠長年捐贈物資到鄰近醫院，在疫情期間也贈送果乾等食品到醫院，看似暖心的善舉，與二代手法兇殘痛毆男大生，形成強烈的對比。(翻攝食品廠臉書／吳建輝彰化傳真)

中市宋姓男大學生7日清晨開車不慎擦撞1輛瑪莎拉蒂名車，瑪莎拉蒂車上的彰化縣食品業張姓小開與李姓、陳姓友人3名惡煞，竟將男大生打到頭部受創顱內出血昏迷，消息曝光引爆網友怒火，留言灌爆食品公司臉書、google地圖狂刷負評。台中地檢署漏夜偵訊後，11日凌晨向台中地院聲請羈押3惡煞，而張姓食品小開的父親，今早9時30分也將出面替兒子的罪刑道歉。

張男被起底是彰化溪湖專營堅果、果乾的食品廠二代，10日晚間該食品廠臉書，疑似怕被網友留言塞爆或影響商譽，約8點左右已經悄悄將臉書下架。網友轉戰Google Map狂刷一星負評，短短1小時內留言就有3000多則，食品廠評價瞬間掉到1.1星，更出現5分鐘暴增500則留言，Google無法應付瞬間龐大流量，導致載入評論不斷轉圈圈，無法讀取。

張男父親今天（11日）上午9時30分將出面道歉，據了解，張男父母得知兒子闖禍後，「眼淚都快要哭乾了」，張父已有心理準備，這次恐怕要代子面對。當地里長轉述，張家表示，會盡最大誠意負起責任，至於犯錯的兒子，尊重司法判決，該面對的刑責一樣要勇於承擔。

警方10日下午循線將張男等3人拘提到案，依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦。檢察官漏夜偵訊，今天凌晨以張等3人涉殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡、串滅證之虞，向法院聲請羈押，將由台中地院再開庭審理。