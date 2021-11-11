臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

民進黨祕書長林錫耀10日在中常會表示，原民進黨公投說明會黨公職預計要辦300場以上，但因為反應熱烈，預計要開2100場大小場說明會，並將與台中二選區補選一起結合、啟動。民進黨公投宣傳場次一口氣暴增7倍，引發外界熱議，網友忍不住質疑：「錢從哪來？」

《中國時報》10日報導指出，據了解，林錫耀報告時指出，內部做的公投民調，不像外部所公布的那樣，但民調不是重點，重點是要讓民眾知道，為什麼要出來投票。連萊豬議題也不如某台民調數字，大家在萊豬議題，從去年到現在其實已經有慢慢改變。基層感受度兩周前跟兩周後是不一樣。

報導並指出，黨政高層會後指出，公投說明會的場次很熱烈，每個立委都表達希望能在自己選區加辦，基層多反應「一場不夠啦，應該要多講」，這跟他們去地方舉辦說明會的感受是一樣的，例如新竹場次，自主開車前來人很多，確實有感受到大家對於公投這件事情的關心跟重視，比預期更熱情，

民進黨要將公投宣傳場次從300場加開至2100場、場次暴增7倍一事，在網路引發熱議，網友紛紛湧入PTT論壇與臉書相關新聞連結下留言：「錢從哪來？」「花誰的錢？」「民進黨真有錢」、「花公帑想辦幾場都行」、「選舉要到了又在大撒幣了」、「比選總統還誇張」「我總覺得不是反映熱烈，而是明知民意傾向四個同意居多數，而死馬當活馬醫的藥石罔效之舉」、「民進黨執政沒半撇，搞選舉盡心盡力」。