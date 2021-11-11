雖氣溫下降，羅智強一行人今（11）日仍早起升旗。（圖／摘自羅智強臉書）

為宣傳12月18日四大公投案，國民黨副秘書長、台北市議員羅智強發起夜宿凱道49天活動，昨晚的「陪睡」嘉賓為國民黨秘書長黃健庭。今（11）日上午升旗時，羅智強指出，黃健庭宣布了一個好消息，因體恤他在凱道夜宿的辛苦，要幫他「加薪五倍」。

羅智強今在臉書表示，黃健庭秘書長在升旗時，宣布了一個好消息，因體恤他在凱道夜宿的辛苦，宣布幫他加薪「五倍」。不過羅智強也說，唯一的問題是，自己的薪水是0，所以加薪五倍還是0。

對於黃健庭和自己接下的黨職，羅智強說，兩人都是不支薪的義工，不像民進黨有用不盡的金山銀山、國家資源，用你我的納稅錢，在做他們的大內宣，「我們窮，但窮的有志氣，窮的有決心，窮的有毅力，窮的有堅持」。

羅智強也提到，雖然被民進黨笑寒酸冷清，但國民黨已堅持走過12天夜宿活動，而這是總統府裡吃香喝辣、高高在上的權貴們已經無法感受的決志。

網友也紛紛留言替羅智強加油打氣，「你們都是正義的化身」、「雖然先生的薪水是零，可是這加薪五倍的心意可是滿滿的精神食糧，對吧」、「一定要回去投四個同意票」，另有不少人提醒要注意保暖。