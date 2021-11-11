快閃記憶體大廠旺宏（2337）董事長吳敏求10日參加成功大學成電論壇時表示，NOR Flash製程走到45奈米已不易再微縮下去，但車用電子及人工智慧等新應用需求將推升NOR Flash市場持續成長，旺宏已投入3D NOR研發以跨越無法微縮的障礙。再者，記憶體市場典範轉移正在進行，旺宏營運策略將由純記憶體走向系統應用。

吳敏求重申看好2022年NOR Flash市況並表示，車用晶片缺貨會持續到2022年，所有與汽車有關的大客戶都來找旺宏，旺宏NOR Flash缺貨情況將一直延續到明年，同時價格也將調漲，看好2022年營運會大幅成長。同時，吳敏求表示旺宏的記憶體在2015年就已切入航太產品當中，已打進低軌衛星、飛彈等應用領域。

吳敏求表示，NOR Flash到了45奈米技術節點已經不易再微縮下去，因為成本會大幅提升，但是NOR Flash市場需求不會萎縮，創新會擴大應用，旺宏在NOR Flash的創新包括投入垂直2T架構製程並轉為低功耗，透過3D堆疊達到高密度，採用微加熱器（micro heater）提升產品耐久性，最後是存算一體（computing in memory）的應用大幅開展，NOR Flash扮演運算記憶體重要角色。

吳敏求表示，大數據與AI對於記憶體的需求與規格，改變了記憶體既有的角色，記憶體將由以往在幕後擔任資料儲存角色，走向幕前成為協助運算、最終實現存算一體的具體表現。對旺宏來說，記憶體典範轉移，經營策略上也將由純記憶體走向系統應用。