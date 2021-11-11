昨（10）日一段衛福部長陳時中未配戴口罩K歌暢飲的影片瘋傳，遭質疑當時正值疫情警戒時間，恐違反規定，但陳昨回應，該影片是去年6月在公務行程結束後臨時應朋友之邀，並非在三級警戒期間。不過陳時中的回應，遭網友譏諷，「去年6月的事記得那麼清楚，今年5月3+11會議竟沒有記錄、忘了是自己主持」。

網路社交平台昨流傳陳時中未配戴口罩K歌暢飲的影片，遭質疑時值疫情警戒期間，恐違反防疫相關規定。不過，陳時中昨晚回應表示，該影片為去年6月15日，在公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請的餐會，唱了2首歌就離開了，且當時並非三級警戒期間。

影片中，陳時中與聚餐友人全部沒戴口罩，陳本人更是邊喝酒邊唱歌，越唱越起勁，身邊友人與女侍也不斷鼓譟炒熱氣氛。(圖／影片截圖)

對於陳時中的回應，許多網友在報導此事的《中時新聞網》和《Yahoo!奇摩新聞》相關臉書下方留言表示，「阿中這次反應神速按個讚，去年6月的事記得那麼清楚，今年5月3+11會議竟忘了是自己主持」、「去年6月就沒有防疫嗎？換成是國民黨在執政，官員跑去喝酒唱歌，出席廠商的宴會，還有女侍陪酒，民進黨會怎麼做？早就鋪天蓋地，口誅筆伐，要求下台了」、「對啦！公務員可以涉足這樣的場合，負責，佩服」、「笑死！這種東西都有照片紀錄，你他X跟我說3+11沒有會議紀錄，我不信」。

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