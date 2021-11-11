陳柏霖近來回歸影劇圈，接連推出好幾部作品，除了在電影《詭扯》自毀形象演出，扮黑吃黑的警察，更回歸小螢幕，在Disney+劇集《正義的算法》扮毒舌律師，近來舉辦殺青酒會時，更是嗨到在路邊手舞足蹈，看到郭雪芙更是直接勾肩搭背，好心情表露無遺。

根據《鏡週刊》報導，Disney+劇集《正義的算法》舉辦殺青酒會，劇中演員陳柏霖、郭雪芙、楊銘威等人都出席，現場氣氛相當熱絡，殺青酒會散場時，喝超嗨的陳柏霖，在等車時直接在路邊忘情搖擺身體，不過上車時腳步踉蹌，得用手扶著車頭才能保持身體平衡，接著到東區酒吧續攤時，見到同劇郭雪芙抵達，更是在大馬路上直接勾肩搭背，可見當晚心情極佳。

陳柏霖對感情生活一向低調，和Popu Lady成員庭萱誹聞傳了９年，兩人始終以「好朋友」稱呼彼此，直到2年前，他才在鏡頭前首度鬆口認愛，年初被問及是否有成家念頭？他坦言結婚生子在計畫內，但未在排程中，至於庭瑄4月時在臉書曝光凍卵影片，更大方分享凍卵過程及心得，也讓外界好奇是否好事將近?部過兩人尚無結婚跡象，因此仍是個謎。

陳柏霖主演新片《詭扯》，榮奪第25屆韓國富川國際奇幻電影節的評審團大獎，除了感謝評審肯定與觀眾支持，更表示這是自己拍過最多奇特元素的電影，希望到正式上映時，觀眾能買票進到電影院，感受這段荒謬且又有趣的旅程。

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