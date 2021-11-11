台灣自五月起疫情升溫，連帶影響勞動市場，不少企業徵才趨向保守，降低擴增意願。根據主計處公布的數據顯示，國內六月份的失業率為4.8%，創下2010年以來新高紀錄。當月就業人數為1139.8萬人，較上月大減9.7萬人，尤其服務業與住宿餐飲業因受三級警戒限制，衝擊最大。

隨著國人防疫意識高漲、疫苗接種率提高，疫情受到控制，國內經濟活動回穩、就業市場逐步改善。不過主計處也表示，就業人數距離疫情前的數據，還有10.7萬人的落差，顯示勞動市場尚未回到疫前水準。

疫情時代突破重圍 這些產業逆勢上游

這波疫情中，不只餐飲、旅遊業大受打擊，許多實體零售商及服務業營運皆表示受到影響，許多商家更是因收入銳減而支撐不住，紛紛停業。但在這波「疫情重災區」中，卻有幾項產業不僅未受影響，反而職缺數大幅提升。

104資訊科技公司副總經理暨人資長鍾文雄指出，受疫情波及，以往開出最多職缺數的服務業、餐飲業，在疫情爆發後全數停擺；相反地，疫情加速宅經濟，加上美中科技戰的轉單效應，台灣電子資訊與半導體產業職缺居高不下，有多達158,350個職缺數，位居第一；同樣受惠遠距溝通、零接觸經濟模式的製造業因各國對於個人電腦、筆記型電腦、伺服器等資通訊相關產品的高度需求，出口率也大幅成長。

同時，為降低感染風險，消費者更依賴線上購物，消費習慣也從線下轉變為線上，雖實體通路受到影響，但各大零售業網路銷售額於疫情期間屢創新高。

展望2022年，鍾文雄表示，受益全球半導體產業呈現正成長，高科技產品市場需求增加及企業數位轉型驅動，晶片產能吃緊，未來兩到三年間，電子資訊半導體產業將會持續成長，產值有望創新高。以聯電為例，明年的產能皆已售罄。台積電確定要至美國亞利桑那州和日本設廠，德國也傳出邀請台積電進駐，都將影響全球電子與半導體產業布局。

以及，搭配政府對「非核家園」的願景，未來綠能產業開發的機會將會大增，因此離岸風電、再生能源等相關產業也備受期待。

（整理／程芷盈；資料來源／KPMG、環境資訊中心、綠色和平）

疫情催化數位轉型，企業也面臨數位化競爭的態勢，因此許多公司開始祭出資料科學家、數據分析師等職缺，希望結合資訊科技與大數據資料，分析顧客輪廓，重新調整行銷投放，精準對焦顧客，以達到最佳銷售成績，為公司創造最大利益。

同樣地，為求創造商品價值，近年來興起客戶成功經理、顧客價值經理等職務，其工作內容是依照客戶需求重新包裝公司產品、服務，為其創造新價值，並協助顧客解決問題，如同協助把關商品客製化的流程。這些都是因應資訊科技、數位轉型、產業轉型之下興起的熱門職務。有意年後轉職、求職者，可抓緊機會，提前培養所需專業能力。

遠距工作成新趨勢 求職機會遍及全球

疫情造成工作模式大洗牌，根據名義雇主與全球薪資結算服務供應商Slasify CEO王祥宇的觀察指出，遠距工作的現象在疫情之下明顯成長，愈來愈多新鮮人、在職工作者透過熟悉遠距模式，線上軟體而成為遠距工作者。尤其歐美地區因最早被迫遠距，熟悉新型工作模式後，企業開始體認遠距工作的效益，並尋求東亞地區的優秀人才，許多台灣卓越人士因此受惠，求職不再侷限於台灣，而是可以蒐羅各國遠距工作的職位，不僅走入國際，更獲得許多特殊機會。

王祥宇分享，疫情之後，若是原先具備遠距工作特質的人，找工作的機會將會更多元，因為工作地點不再限制於公司所在地，因此台灣的遠距工作模式也正在快速發酵。雖依照Slasify數據顯示，各國企業開出的職缺數，資訊產業依然佔大宗，但製造業等其他產業也逐漸增加許多遠距工作的職位。其中增加最多的是商務開發、業務經理、財務、供應鏈管理、採購等，這些以往所謂坐在辦公室工作的職務，幾乎都有轉變為遠距工作的趨勢，成長量也相當驚人。

提到遠距工作者應具備的條件，王祥宇列舉四大重點，分別為自律能力、溝通能力、解決問題的能力、語言能力。這些軟實力的特質都將評斷對方是否能成為一個好的遠距工作者。

因為工作環境可能會在任何地方，也不會有主管隨時的叮嚀，因此員工需要有極高的自律能力，能妥善規畫工作時間、進度。而有鑑於遠距工作經常無法面對面與同事、客戶確認與討論，因此線上溝通相較實體溝通需要更明確的解釋，不只傳遞文字訊息，就連線上會議中的口頭表達，皆需要依靠流暢的組織架構。同時，遠距工作與在辦公室大不相同，遇到問題時並非隨時都有人可以問，因此就連如何求援都要有一個方法，所以解決問題的能力也同樣為必備特質。

最重要的就是語言能力，王祥宇強調，台灣本身內需市場不大，若想要做出一番成果，或在東亞中占有一席之地，必須有跟其他國家溝通的基本力，語言就是最基本的。

鍾文雄也建議，若有年後求職、轉職的需求，可先培養語言能力，因為根據104人力銀行調查，愈來愈多企業提升對求職者的語言需求，因為英語好的員工不僅能成為未來疫情趨緩之後外派的好選擇，語言能力在與國際公司接洽、合作中，更是扮演著極為重要的角色。

尤其許多銀行、金融產業對英語要求尤其高，更需要證照佐證英語能力，「英語能力真的會影響起薪。」鍾文雄補充。根據他的觀察，不少相同的工作中，有要求英語能力的職務相較未要求的，薪資差距範圍從2,000到8,000元不等。

以採用TOEIC證照作為徵才依據的104科技有限公司為例，擁有TOEIC證照的求職者受到工作邀約的比例相較沒有附上的增加1.5倍，受到面試邀約的機會也增加1.5倍。「這表示英語能力搭配證照相當受企業重視」，鍾文雄讚賞，企業可藉此快速評斷求職者的英語程度是否符合職位所需，是方便評估新進人員的工具。

面對未來想要從事遠距工作或海外工作的人，王祥宇提出三大建議。首先，「因台灣求職者普遍較『溫良恭儉讓』，可能個人能力有80分卻說只有60分。」因此建議若要申請國外工作，要先了解國外人文風俗與習慣，再回頭評估如何適度包裝個人經歷與能力。

第二是要有自信，王祥宇主張面試中可以大方一點，要對自己的工作能力、目標有信心。最後，不要比薪水而是看自己的價值，要探索自己能為公司或團隊創造哪些價值，找到自己的價值是否能在這間公司發揮，才能在工作中保有熱情。

（整理／程芷盈；資料來源／台灣就業通）

文／程芷盈