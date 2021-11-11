開發金(2883)十月份自結稅後獲利11.96億元，累計前十月稅後獲利達318.88億元，每股盈餘2.13元。

開發金控表示，受到通膨疑慮及外資賣超影響，十月份資本市場呈現震盪整理走勢，但開發金控上月主要業務仍維持穩健表現。子公司凱基銀行十月稅後獲利1.01億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益，但為降低利率波動之影響，凱基銀行積極調整現有部位故產生部分損失，累計前十月稅後獲利37.44億元。台股受外資賣超影響，壓抑十月份走勢，但凱基證券各業務，包含經紀、自營、衍商、債券等仍表現穩健，十月份稅後獲利5.89億元，累計前十月稅後獲利107.55億元。中華開發資本十月份主要來自於投資部位評價增長，稅後獲利1.85億元，累計前十月稅後獲利91.82億元。中國人壽十月稅後獲利12.7億元，累計前十月稅後獲利272.07億元。

開發金控發言人張立荃表示，集團除積極落實各項風險控管以減低外在營運變動之可能衝擊，並已於10月1日臨時股東會通過以股份轉換方式將中國人壽納為100%持股之子公司，預計在今年底前取得主管機關核准並完成股份轉換。

開發金控將加速包括銀行、證券、私募股權、資產管理和保險之相關業務推展，強化集團競爭力及發揮經營綜效，發揮創業精神與創新能力，達成開發金控成為亞洲領先金融企業之願景。