社群媒體昨(10日)瘋傳一段衛福部長陳時中脫口罩暢飲K歌的影片，陳已回應，該影片為去年6月15日的聚會，非三級警戒期間，該聚會為友人臨時邀約。陳時中與多名男女喝酒高歌的影片曝光後，引發不少網友熱烈討論，相關報導已有上千則留言，由於從該影片中還可以看到現場出現幾位長髮女子，有網友就說「現場好多漂亮的阿姨啊」。

陳時中昨晚回應表示，該影片為去年6月15日，在公務行程結束後，臨時接獲一名北上的高雄朋友邀請的餐會，唱了2首歌就離開了，且當時並非三級警戒期間。從畫面中可見，陳時中盡情高歌，與多名男女喝酒高歌，看起來十分盡興。影片流出後，立刻引發外界議論。

經查指揮中心在去年的6月7日起進行全國性的大規模解封，根據當時規定，舉凡出入場所量體溫、實聯制、維持社交距離或戴口罩都必須維持，政府都是用鼓勵的方式，不會強制對民間開罰，同時也推廣安心餐廳、安心販賣處所來進行防疫新生活。

而相關新聞曝光後，不少網友都在《中時新聞網》、《yahoo》、《批踢踢》相關報導底下留言，其中有網友認為，「瞧瞧那個臉色，是喝了很多酒才會有的」、「僅停留唱了兩首歌就離開？你信嗎？我是不信」、「乾脆離職去當歌手好了」、「這種有陪酒妹的場合大家見仁見智」、「1400時準時鬼扯，請拭目以待」。

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網友留言。(取自YAHOO新聞)