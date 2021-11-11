湖人前鋒「甜瓜」安森尼本季狀態火熱，更頻頻帶領湖人拿下勝利，為何湖人仍不考慮讓他改打先發？畢竟當前詹姆斯、阿里查等前鋒都處傷兵名單之中湖人總教練佛格自然有他的說詞，「當安森尼替補上場可以為我們帶來能量，我不想搞砸！」

「我們不少球迷驚訝安森尼本季的表現，我知道很多人希望可以讓安東尼戴維斯改打先發中鋒，安森尼就可以先發大前鋒身分登場，」向來相當堅持己見的佛格表示，「但我喜歡安森尼在替補陣容當中的表現，就讓我們繼續這樣安排吧！」

只是湖人本季好幾場比賽勝利幾乎都跟安森尼火燙手感有關，目前他場均可拿17.6分，位居聯盟本季替補球員得分排名榜第2，僅次於熱火後衛希洛，三分命中率更達5成20，湖人確實可以考慮讓安森尼先發上陣，問題是佛格並不這樣想。

畢竟安森尼已經37歲了，體能上的負荷已經不如以往，佛格堅持不讓他打先發，就是擔心造成安森尼太操或太累了，當前湖人老將受傷情況仍很嚴重，假如一不小心造成安森尼受傷，湖人恐怕可用之兵越來越少，佛格當然不想冒險讓安森尼先發。