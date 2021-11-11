一名女大生過去打工時認識一名大叔，進而發展成包養關係，大叔每個月都會給女大生2萬元零用錢，然而她與好友搬家時，赫然發現乾爹身分竟是好朋友的爸爸，隨後乾爹也提了分手，但女大生不想，「我很傷心，也知道這樣很不道德，但我真的不想放手。」

這名女大生在「匿名公社」指出，高二在快炒店打工認識了溫文儒雅的大叔，因為她從小沒有父親，大叔的存在讓她感到非常安心，久而久之兩人發展成包養關係，每個月女大生都會拿到2萬元零用錢，每周固定與大叔見面兩次，除了有發生關係外，兩人還會出門逛街，在房間聽大叔訴苦，日久生情，女大生也漸漸愛上乾爹。

然而女大生上大學後，與乾爹的女兒讀同一所學校，乾爹害怕關係曝光，便向女大生提出分手，但女大生拒絕，在她的死纏爛打下仍持續包養。

想不到命運捉弄人，女大生與好友8日搬家時，好友的父親也來幫忙，一看發現竟然是乾爹，讓雙方都十分震驚，互相假裝不認識，才讓這段關係沒有曝光。乾爹也在結束搬家後，傳訊息二度提分手，但女大生還是很愛乾爹不想分，「我很傷心，我也知道這樣很不道德，但我真的不想放手」，不知該如何是好。

對此，網友看完女大生的故事後，一面倒勸她快點分，免得釀成家庭悲劇，「對方給承諾？可能毀掉對方家庭，妳可以嗎」、「該放手就放手，強摘的瓜不甜，硬是要抓住最後什麼都沒有」、「這只是人生的過程，是時候該斷了這份感情」。