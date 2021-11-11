前立委顏寬恒9日開記者會宣布，參加台中第二選區立委補選。對手林靜儀隨後發文酸顏，在記者會上主張「我們要有好的空氣」，然一旦公投案的三接遷離案通過，燃氣發電的137億度缺口需多500萬噸的燃煤來填補，故顏理應也該反對才是。對此，藥師林士峰反酸林是「江湖郎中賣藥」，因淘汰燃煤發電是世界的趨勢，若通過後民進黨只能增加燃煤填補，這麼多年的綠能發展都是喊心酸的？

林靜儀9日在臉書發文表示，「中國國民黨終於確定了立委補選候選人。恭喜」，後稱顏寬恒的「我們要有好的空氣」說法，她也非常認同，但公投案的三接遷離一案若是通過就得用500萬噸的燃煤來填補，認為顏應該也要反對這個公投提案才對。

對此，林士峰10日在臉書發文反擊：「林靜儀醫師做為立法委員的參選人，用這種像江湖郎中賣藥的滑坡謬論誤導人亂投公投票，真的好嗎？」林士峰提出2大質疑：淘汰燃煤發電是世界的趨勢，如果三接遷移案通過就只能增加燃煤填補，那民進黨政府喊那麼多年的發展綠能，是喊心酸的嗎？如果只能用燃氣發電取代燃煤發電，那可以請政府先告訴我們，我們未來電費會漲多少？