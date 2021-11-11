小編今天（11日）精選5件不可不知的國內外財經大事。「護國神山」台積電終於落腳高雄設廠，身為前台積電工程師的高市議員黃紹庭點出3大難關必須克服，包括整治工程能否在2022年完成、環評能否在2個月內通過、未來台積電廠區是否會造成二度汙染。他疾呼，市府要做好準備，不要「呷緊弄破碗」。

【1】台積電進駐高雄 得過3大難關

台積電其實並未說明要在高雄哪個地方設廠，黃紹庭質疑，整治工程是否能在2022年及時完成，五輕煉油土壤及地下水的汙染十分嚴重，整治計畫今年6月才剛發包，依照進度是否能明年2月就解除列管，不少專家學者對此表示堪憂。

【2】黃天牧認證多頭總司令 張錫：明年台股沒有太大風險

金管會主委黃天牧點名「永遠的多頭」的投信投顧公會理事長張錫持續看好台股。張錫10日表示，「通膨、QE縮表都不是風險、不用擔心」，台股2022年「目前沒看到太大風險」，反而有基本面強勁、外資回補、原物料價格跌落等三大利多。至於年底前是否可上看2萬點？他認為，現在到2022年台股向上趨勢明顯，「明年會更好」。

【3】聯發科10月營收 6個月最低

IC設計廠聯發科公告10月合併營收達374.12億元，寫下六個月以來低點。法人指出，聯發科10月營收主要受到中國十一長假影響客戶拉貨動能減少，不過11月及12月營運表現將可望迅速回溫，第四季將達成財測區間，推動全年合併營收達到4,900億元以上水準，2022年還將有新品天璣2000助陣，業績再衝新高可期。

【4】金控史上最賺錢前十月 富邦穩坐雙冠王

富邦金控今年獲利動能強勁，累計前十月稅後淨利達1,358.15億元、每股盈餘11.81元，即便最近兩個月單月獲利小幅落後國泰金控，但仍穩坐國內各上市金控「雙冠王」，今年僅剩下的兩個月若仍維持穩定的獲利動能，則可望第13年蟬聯金控每股獲利王寶座。

【5】兩檔台股ETF 配息率逾7％

繼元大高股息（0056）配息創高後，11月還有一波台股ETF配息高峰，統計目前已有14檔台股ETF宣布將在11月中下旬除息，且多檔配息率遠優於台股大盤，其中以元大台灣高息低波預計配發3.15元、配息率7.08％排行最高，次為復華富時高息低波擬配息4.3元，配息率7.06％，這兩檔年配息的ETF都大方配逾7％。