APEC企業領袖高峰會今天登場，中國國家主席習近平發表演講表示，早日走出疫情、經濟穩定復甦是亞太地區目前最急迫的任務；亞太地區不能也不該回到冷戰時期對立的狀態。

亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議週活動之一的企業領袖峰會今、明兩天舉行。紐西蘭擔任今年APEC主辦國，受疫情影響，各項會議以視訊方式進行。

習近平今天以預錄影片方式在APEC企業領袖（APEC CEO）高峰會發表演講。他表示，目前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）仍在全球蔓延，全球經濟復甦之路艱難曲折，亞太地區應發揮引領作用。

首先，他指出，早日走出疫情陰影、經濟穩定復甦，是亞太地區當前最急迫的任務。「我們要支持彼此抗疫努力」，在檢測方法、治療藥物及疫苗研發、生產、相互認證等方面加強合作，落實疫苗作為全球公共產品的共識，促進疫苗公平合理分配並確保在發展中國家的可負擔性。

習近平也提到開放合作的重要，無論世界情勢如何改變，亞太經濟韌性佳、動力強勁的優勢不會改變，各方要積極擴大開放、推進貿易和投資自由化便利化，維持供應鏈穩定。推動經濟復甦要反對歧視性、排他性的做法。

他表示，「以意識形態劃線、搞地緣政治小圈子，終究是沒有前途的」，亞太地區不能、也不該回到冷戰時期對立和割裂的狀態。

另外，習近平指出，亞太地區應要推進綠色轉型，以綠色作為疫後復甦的底色，致力成為科學應對氣候變遷的領航者。已開發的經濟體應該為開發中經濟體提供資金及技術支持；綠色低碳轉型是系統性工程，必須整體推進。

他說，也需要加速推動科技和制度創新，以創新促進經濟發展和綠色轉型，加強亞太科技創新合作，打造開放、公平、非歧視的環境。

習近平表示，中國將持續推動改革開放，鼓勵自由貿易試驗區創新發展。中國已批准「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），也申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），在談判過程中將持續縮減外資准入負面清單，推動農業和製造業開放、擴大開放服務業，依法給予內、外資企業同等待遇。