日籍女星麻衣7年前閃婚嫁給台塑集團長孫王泉仁，兩人育有一子，近年卻傳兩人感情生變，讓麻衣一人在日本照顧兒子，過起「偽單親媽媽」生活。昨(10日)媒體報導，王泉仁疑似三婚娶了空姐女友，昨晚麻衣罕見打破沉默強調沒離婚，媒體報導，據知是她看新聞稱她「離婚多年」，她忍無可忍才出面說事實。

外型甜美的麻衣過去曾和歌手黃義達、演員朱孝天傳出緋聞，2014年則閃電傳出與王泉仁密戀並生下一子，但幾年後婚姻狀況就急轉直下，王泉仁和麻衣明明都住在台北，王泉仁卻選擇住在其他間豪宅，過家門而不入，眼見婚變消息頻傳，麻衣便索性將兒子帶回日本生活，並在臉書回應：「回來日本很peace，我們在日本自由自在」。

麻衣昨大動作表示沒和王泉仁離婚。（圖／中時資料照片）

而王泉仁這方也火速傳出有新歡，遭目擊搭機時跟朋友傳Line，不時使用親吻和擁抱的貼圖，新女友狂傳是一名新加坡空姐，昨《鏡週刊》更報導，王泉仁已和麻衣離婚並扶正女友，近期將迎來兩人所生的兒子，但對此宏仁集團已回應否認。

麻衣發文。（圖／翻攝自佐藤麻衣推特）

先前傳出因太高調惹來豪門夫家非議的麻衣，回日本生活後便減少談論與兒子的生活，僅偶而放出與兒子的近況，對於婚變之事更是封口不談，但昨晚她卻難得說出心裡話，寫下：「一件事實我要說，我們沒有離婚」，據《三立新聞網》報導，知情人透露她是由於被報導形容「離婚多年」，才決定親自出馬還原真相，但她並未生氣，發文時不帶情緒，語氣平靜，近年因疫情雖無法回台，但她都會用視訊方式讓王家人跟兒子見面，目前生活安穩，也沒有回台打算。