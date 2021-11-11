男大生擦撞遭圍毆命危...瑪莎拉蒂3煞全抓到了！ 警曝最初「非現行犯」放人原因

台中宋姓男大生7日因擦撞瑪莎拉蒂，遭3惡煞爆打致顱內出血昏迷，3人目前已遭拘提聲請羈押；不過事發影片曝光後，有網友認為是男大生先「鬼切」撞人，出現不少檢討男大生聲量；但大多數網友仍抨擊圍毆行為，「因為擦撞就可以當街把人打到昏迷？」「每天一堆路邊違規，就不要哪天自己是那個倒楣鬼」。

整件事起因於該男大生從快車道切進慢車道時發生擦撞，有網友形容此驟然變換車道根本是「鬼切」，甚至出現不少檢討男大生聲浪，「這切法根本是在殺人，橫切三車道、不看後照鏡、逼車，如果是二輪，就換他把人送下去了」，不過也有人說「每天路上一堆鬼切，是不是，都要把對方打到昏迷命危？」

福斯擦撞瑪莎拉蒂 大學生遭暴打顱內出血 警移送法辦

不過事發影片曝光後，有網友認為是男大生先「鬼切」撞人，出現不少檢討男大生聲量；但大多數網友仍抨擊圍毆行為，「因為擦撞就可以當街把人打到昏迷？」。（翻攝自PTT）

不過事發影片曝光後，有網友認為是男大生先「鬼切」撞人，出現不少檢討男大生聲量；但大多數網友仍抨擊圍毆行為，「因為擦撞就可以當街把人打到昏迷？」。（翻攝自PTT）

網路出現不少檢討男大生的文章，網友在PTT上發文「每天一堆路邊違停、直接開車門的也沒發生意外，但就不要哪天自己是那個倒楣鬼」、「因為擦撞就可以當街把人打到昏迷？下次再不爽一點不就把人打死，這才是問題」，有人說鬼切與打人本就2件事，不能混為一談。

目前宋姓男大生因顱內出血，仍昏迷住在加護病房，母親崩潰說「只不過是車禍擦撞，到底有什麼深仇大恨。」市長盧秀燕也親赴醫院探望。警方昨（10日）已將打人3人拘提到案，依殺人未遂等罪嫌移送台中地檢署偵辦，今凌晨向法院聲請羈押，將由台中地院再開庭審理。